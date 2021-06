Stacie Fang: la primera víctima mortal identificada del derrumbe en Miami

El Champlain Towers South se derrumbó el pasado jueves dejando hasta el momento 4 personas muertas y 159 desaparecidos. El viernes trascendió, por primera vez, el nombre de una de las víctimas fatales. Se trata de Stacie Fang, de 54 años, quien se encontraba con su hijo Jonah Handler, de 15, cuando la tragedia ocurrió.

Ambos habían viajado a Surfside para que el menor viera a su padre, y se encontraban solos en el departamento cuando el edificio cayó. Estuvieron dos días bajo los escombros. El primero en ser rescatado fue Jonah. El momento en que los socorristas lograron sacarlo fue filmado y recorrió los medios del mundo. Afortunadamente para él, Nicholas Balboa, se había acercado al lugar para ofrecer su ayuda cuando escuchó los gritos de Jonah que pedía auxilio y preguntaba por su mamá. “Él solo estaba diciendo, ‘Por favor no me dejes, por favor no me dejes’. Le dije que no lo íbamos a dejar”, dijo Balboa.

Stacy llegó a ser encontrada con vida también, pero sus signos vitales eran muy débiles. Camino al Aventura Hospital and Medical Center tuvieron que amputar ambas piernas, pero lamentablemente no fue suficiente y falleció pocos minutos después.

Familiares confirmaron que el chico está estable y fuera de peligro y compartieron un comunicado.

“No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang y Handler queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido. Las muchas palabras sinceras de aliento y amor han servido como una fuente de fortaleza muy necesaria durante este tiempo devastador. En nombre del hijo de Stacie, Jonah, les pedimos ahora que respeten nuestra privacidad para llorar y tratar de ayudarnos mutuamente a sanar”, concluyó el texto.