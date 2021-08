“¡Soy tu compañere!”: estudiante rompe en llanto en plena clase y pide que respeten su identidad

Una persona no binaria de México, que estaba en medio de una clase virtual, rompió en llanto al escuchar que uno de sus compañeros le asignó el género feminino.

“No soy tu compañera, soy tu compañere”, dijo la persona y su reacción quedó registrada en un video que con el correr de las horas se volvió viral.

Al escuchar el reclamo, el joven que le había dicho “compañera” se retractó y le pidió disculpas casi de manera inmediata pero la otra persona ya estaba muy afectada. “Perdón, una disculpa, compañere (...)”, expresó y siguió adelante con el tópico.

En el video se puede ver cómo la persona tiene los pronombres “elle/ él” entre paréntesis y a un lado de su nombre en Zoom. De esta manera les indica a los otros cómo prefiere ser llamada.

Cómo suele suceder cada vez que el lenguaje inclusivo se pone sobre el tapete, la situación generó un importante debate en las redes sociales sobre el uso del mismo.

Más tarde, Luis Hernández, uno de los otros estudiantes que estaba en la clase explicó en TikTok el contexto del intercambio.

La discusión comenzó en medio de una ponencia sobre el suicidio, donde un profesor mencionó que la depresión no distinguía nivel socioeconómico, religión, género, entre otros, pero, al mencionar “género”, la persona no binaria puntualizó a través del chat de la plataforma que género no es lo mismo que sexo.

Ante esto, el tema de conversación se desvió hacia el uso del lenguaje inclusivo que posteriormente se replicó en las redes sociales.