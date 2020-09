Sintió fuertes dolores de estómago, fue a la guardia del hospital y a los minutos dio a luz a su hijo

Una mujer que acudió a una guardia médica luego de experimentar repentinamente algunos dolores de estómago dio a luz a un bebé de forma inesperada y ante la sorpresa de los flamantes padres, ya que no tenían idea que cursaban un embarazo.

La pareja había comprado una casa tres días antes de transformarse en padres.

El singular caso tuvo lugar en Wigan, Inglaterra y tuvo como protagonistas a Tasha Davies, la sorprendida madre de 28 años, a su pareja Martin Hern (29) y al recién nacido, Alexander Isaac Gohan Hern que vino al mundo este martes por la mañana, según lo relata Mirror.

La criatura nació a las 7.30, hora local, sin embargo su mamá desconocía totalmente su estado de embarazo y fue ingresada al sanatorio la noche anterior luego de experimentar fuertes dolores estomacales.

Sin embargo, en el nosocomio fueron taxativos con el diagnóstico: embarazo. Y no solo eso, la mujer estaba entrando en trabajo de parto y el bebé nacería de un momento a otro. Así lo relató la propia Tasha a los medios locales: “Fue una mezcla de conmoción y sorpresa. No tuve náuseas matutinas y no experimenté ningún síntoma. Justo al final, unas 24 horas antes de que viniera, mi panza se hinchó mucho”.

La mujer de 28 años experimentó dolores de estómago y minutos después dio a luz a un bebé. Foto Mirror.

“Pero para entonces tenía fuertes dolores y no había orinado durante 24 horas, así que pensamos que algo realmente andaba mal”, detalló y luego agregó: “Fue realmente aterrador, alrededor de las 3 de la madrugada antes de que comenzara a hiperventilar y fue entonces cuando el dolor comenzó. Creo que fue entonces cuando comenzaron las contracciones, pero, por supuesto, no lo sabíamos”.

Al llegar al hospital entre las preguntas de rutina le consultaron si estaba embarazada, a lo cual sobrevino la respuesta más evidente: “No”. Sin embargo al hacerse el test tanto ella como su pareja quedaron atónitos: “Estábamos absolutamente en shock” .

Tasha notó que había subido de peso pero simplemente se lo atribuyó al trabajo desde casa y a la escasa actividad física que realizó desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo ahora ella y Martin deben conseguir de urgencia todos los materiales para darle el mejor recibimiento al bebé en su casa.