Según la Agencia Internacional de Energía, el suministro mundial de petróleo aumentó en junio

El suministro mundial de petróleo aumentó en junio en 690.000 barriles por día (bpd), hasta situarse en torno a los 99,5 millones de bpd, según informó este miércoles 13 de julio la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su reporte mensual sobre el mercado del hidrocarburo.

La AIE señaló que la resistencia de Rusia, a pesar de las sanciones internacionales, reforzó el suministro mundial de petróleo en junio y ayudó a compensar las interrupciones en otros lugares debido a problemas operativos y disturbios civiles. ”La producción mundial aumentó en junio gracias al sorprendente incremento de Rusia y al aumento de los flujos de Estados Unidos y Canadá, que compensaron con creces las fuertes pérdidas relacionadas con el mantenimiento de Kazajstán y los pequeños descensos de otros productores”, explicó la AIE.

La producción diaria de crudo en junio del grupo OPEP aumentó a 28,74 millones de bpd (mbpd), con un incremento de unos 180.000 bpd respecto al mes anterior. Durante este periodo, los líquidos de gas natural de la OPEP se registraron en 5,38 mbpd, lo que elevó la producción total de petróleo de la OPEP a 34,12 mbpd el mes pasado.

La producción de los países no pertenecientes a la OPEP experimentó un aumento de unos 500 millones de bpd, hasta alcanzar los 65,34 mbpd en junio. ”De junio a diciembre, se prevé que la producción mundial de petróleo crezca en 1,8 mbpd hasta llegar a los 101,3 mbpd. Se espera que el suministro de la OPEP+ aumente sólo en 380.000 bpd durante el periodo, con un mayor flujo previsto de Libia, Kazajstán y los productores del Golfo, compensado por un descenso cada vez mayor de la producción rusa. ”Los productores no pertenecientes a la alianza (no OPEP+) añadirán 1,4 millones de barriles diarios, con Estados Unidos como principal protagonista”, según el informe.

La AIE revisó a la baja sus estimaciones de demanda mundial de petróleo para 2022, hasta una media de 99,2 mbpd. “El aumento de los precios y el deterioro del entorno económico han comenzado a afectar a la demanda de petróleo, pero el fuerte uso de la generación de energía y la recuperación de China están compensando parcialmente esta situación”, dijo. ”Se espera un aumento adicional de 2,1 mbpd en 2023, liderado por una fuerte trayectoria de crecimiento en los países no pertenecientes a la OCDE”, añadió.