Se viene Perseidas 2020, la mayor lluvia de estrellas: cuándo ocurre y “trucos” para verla mejor

Entre este 11 y 13 de agosto se dará el punto máximo de apreciación de las Perseidas: más de 100 meteoros por hora. También conocida como las “lágrimas de San Lorenzo”, esta lluvia de estrellas es un espectáculo bellísimo que, por motivos de luz, se verá en su esplendor por la noche.

Las Perseidas tienen su origen en el cometa Swift-Turtle, que gira en su órbita alrededor del Sol, al igual que la Tierra, pero en diagonal. Cada año, nuestro planeta choca contra la trayectoria de la órbita del cometa y los escombros golpean las capas superiores de la atmósfera, encendiéndose con resultados asombrosos por segundos.

Esta especie de “fuegos artificiales de la naturaleza” son relajantes y visibles desde todo el mundo, según la BBC. ¿Pero hablar de choque no representa peligro? Los meteoros golpean la atmósfera de la Tierra a una velocidad asombrosa de 215.000 km/h, por lo que no hay que preocuparse.

Para observar el fenómeno, no es necesario usar ningún tipo de artilugio, prismáticos o telescopio, destacó el portal especializado Xataka. Es más, por la fugacidad de los eventos, es casi contraproducente, ya que calibrar el punto nos lleva mucho más tiempo que hacer la propia observación, además de que no conseguiremos apuntar adecuadamente si no es por suerte.

Sí, en cambio, hay que asegurarse lo siguiente:

1. Máxima oscuridad: la Luna estará en fase menguante, lo que implica que no resulte especialmente brillante y que aparezca más tarde en el cielo, por lo que la lluvia de meteoros podrá verse con mayor facilidad.

2. Espacios abiertos: si es posible, alejarse de la ciudad y desplazarse al campo abierto o montaña.

3. El momento justo: si bien tiene que estar oscuro, aprovechá el atardecer o amanecer que dan un colorido especial a la experiencia.

4. Dirección: las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces parecen provenir de un mismo lugar de la esfera celeste (radiante), pero es un efecto de perspectiva, porque todos van en paralelo, como si se tratara de una vía de tren.

5. La mejor foto: andá a un lugar oscuro y utilizá una lente gran angular (también ISO 1600). Enfocá (manualmente) la estrella más brillante del cielo para evitar accidentes lumínicos, pero apuntá al lugar más oscuro para sacar las fotos; utilizá también un formato Raw para ajustar el balance de colores.