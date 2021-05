Se quedó sin trabajo por la pandemia y hoy gana 200 mil dólares al mes con fotos eróticas en OnlyFans

Una mujer que se había quedado sin trabajo por la pandemia de coronavirus se reinventó y gracias a una plataforma paga hoy gana 200.000 dólares al mes.

Tras perder su puesto en una peluquería, Kylie Biss creó una cuenta en la Onlyfans, bajo el nombre de Gracey Kay, comenzó a vender sus fotos eróticas.

Por un precio de dos dólares por cada foto y un monto más alto por videos personalizados o sesiones interactivas, la joven de Leeds, Inglaterra, consiguió amasar una pequeña fortuna, informó el Daily Mail.

“La gente me felicita y dice cosas agradables que me dan confianza. Eso me hace sentir especial. Hay personas que piensan que debería avergonzarme de mí misma, pero no lo estoy, estoy orgullosa de ello”, expresó la joven.

“Al principio, al hacer OnlyFans, estaba nerviosa. No tenía mucha confianza en mi cuerpo y no tenía mucha confianza en mí misma. Hace un año no ganaba nada en absoluto, y ahora soy una de las modelos mejor pagas en OnlyFans”, agregó.

A raíz de esto, la joven decidió cambiar el rumbo de su vida por completo y se mudó a Alicante, en España, donde desarrolla su actividad en OnlyFans.

OnlyFans es una plataforma que funciona con suscripción y surgió en 2016 en Londres, Reino Unido. En ella se puede encontrar toda clase de contenidos al cual los “fans” de los creadores acceden a través de una suma de dinero.

Aunque en la plataforma se puede compartir cualquier tipo de contenido es muy popular entre la industria del entretenimiento para adultos.