Se olvidaron a su perrito en una estación de servicios, el can caminó por 26 días y se reencontró con su familia

Una familia se olvidó a su pequeño perrito en una estación de servicio y el can los siguió por varios kilómetros en un trayecto que le llevó casi 26 días, hasta volver a su hogar y reencontrarse con sus amos.

La historia tiene como protagonista a Dou Dou, un pequeño perrito de siete años que tuvo que caminar sesenta kilómetros luego de que sus amos se lo dejaran accidentalmente en una estación, cuando se detuvieron a realizar una compra.

Todo comenzó cuando la familia Qiu salió de su vivienda con rumbo a la ciudad china de Hangzhou, lugar en el que se encontrarían con familiares. En el vehículo viajaba la pareja junto a sus dos pequeños hijos y Dou Dou.

Según lo reportó el diario chino Qianjiang Evening News, cuando regresaron debieron hicieron una parada en una estación de servicio. Al bajar, el can descendió pero ninguno se dio cuenta y se lo olvidaron en dicho comercio.

Sus dueños, que no se habían percatado de que el animal no los acompañaba cuando retomaron la marcha, recién advirtieron que la mascota no estaba con ellos cuando llegaron a su casa. Sin embargo, tras 26 días de ausencia, la familia Qiu logró regresar a su casa: estaba sucio y demacrado, por lo que no lo reconocieron.

Sin embargo, la mirada de Dou Dou reveló su identidad y la familia estalló de emoción: “Nosotros esperábamos que lo adoptara una persona de buen corazón, nunca nos imaginamos que podría suceder este milagro”, dijo Qiu a los medios chinos.

“Estaba tan demacrado que apenas lo reconocimos. Fue un momento increíble: al mirarlo a los ojos nos dimos cuenta de que era él porque el brillo de sus ojos estaba intacto. Emocionados y sorprendidos, le dimos de comer y luego le preparamos un baño caliente y reconfortante para celebrar su regreso”, detalló.