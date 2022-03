Se emborrachó y pidió un Uber hasta Ucrania para “ayudar”: ahora debe 6 mil dólares

Un hecho insólito ocurrió en Reino Unido cuando una mujer pidió transporte a través de Uber con destino a Ucrania. Su intención era “ayudar” en la guerra contra Rusia.

Leoni Fildes es una mujer de 34 años que luego de una noche de copas decidió aportar su grano de arena en la guerra desatada entre Rusia y Ucrania. En medio de la celebración del cumpleaños de su amiga, charlaron sobre el tema y luego del evento se le ocurrió una insólita idea: acudir a Ucrania a ayudar.

Según comentó a medios locales, la joven había tomado “unas cuantas ginebras y chupitos” cuando tuvo la idea de viajar a Ucrania luego del cumpleaños. Su intención era “ayudar en la causa”.

Una vez finalizada la celebración junto a sus amigos, Leoni pidió un auto de transporte en la famosa aplicación Uber. Cuando el chofer quiso pagar por adelantado el viaje hasta Ucrania, la aplicación se lo negó.

Los detalles del viaje / Gentileza

Un interesante detalle es que, en medio de la ebriedad, la mujer solicitó un auto versión “XL” para “tener más espacio para las piernas”, dijo considerando el largo viaje que haría.

El día domingo, posterior a la fiesta, la joven despertó por la gran cantidad de notificaciones que recibía su teléfono debido a los masivos intentos de cobro que el chofér habia intentado pedir por el viaje.

“No sé qué hubiera hecho si me hubiera dejado pedir el viaje”, declaró sobre el insólito episodio. “No creo que me hubiera subido, aunque no se sabe después de haber bebido. Podría haberme metido en el auto y dado cuenta cuando ya estuviéramos lejos”, agregó.

Desde la empresa Uber comentaron que ningún viaje de este tipo “había sido realizado con éxito” y, luego de darse a conocer este caso, se llevará a cabo “una investigación a fondo para entender lo que ocurrió”. Por otro lado, el banco al que corresponde la tarjeta se comunicó con la joven creyendo que su plástico había sido robado.