Rusia dice que la crisis mundial de alimentos se debe a las sanciones y no a su intervención en Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que Moscú hace todo lo posible para evitar una crisis alimentaria mundial. Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo bahreiní, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, tras una reunión en la capital de Bahréin, Manama, Lavrov dijo que los países occidentales ahora tienen que decidir si se van a limitar a explotar la crisis alimentaria o si van a abordar el problema.

”Todo lo que depende de nosotros ha sido garantizado por la parte rusa desde hace mucho tiempo”, aseguró Lavrov, quien acusó a los países occidentales de crear “muchos problemas artificiales con el cierre de sus puertos a los barcos rusos y la expulsión de Rusia de las cadenas logísticas y financieras”. Lavrov recordó que Rusia abre pasos seguros todos los días para las embarcaciones que exportan el grano ucraniano, pero señaló que Ucrania tiene que limpiar de minas sus aguas territoriales para desbloquear por completo la navegación. ”La Armada rusa proporcionará, en mar abierto, un paso sin obstáculos de los barcos hacia el mar del Mediterráneo y más allá de los puntos de destino si se resuelve el problema de la limpieza de las minas”, afirmó Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa lamentó que sus “numerosos esfuerzos e iniciativas, dirigidas tanto a los miembros de la Alianza del Atlántico Norte como a los EEUU, lamentablemente no recibieron una consideración respetuosa, una reacción respetuosa”. ”Esta situación ha revelado el deseo de los socios occidentales de hacer negocios, no sobre la base de la igualdad, no sobre la base de la ONU, sino sobre la base del dictado y la convicción de que tienen como destino gobernar el mundo entero”, dijo el ministro. En este sentido, Lavrov dijo que la promoción de un mundo unipolar está en pleno apogeo y que la OTAN juega un papel de policía global en este sistema, mientras que el dominio de Occidente sugiere el liderazgo de EEUU.

Lavrov informó que, durante la reunión, la atención principal estuvo dirigida a la solución del conflicto palestino-israelí, el cual se intensificó recientemente. ”Discutimos la necesidad de reanudar las conversaciones directas entre palestinos e israelíes, para eso existe una base legal internacional, la Iniciativa Árabe, que fue apoyada por todos, incluso en la ONU”, recordó Lavrov, quien dijo ver “una realidad especial para aumentar los esfuerzos, incluso en la línea del Cuarteto de mediadores internacionales”, integrado por Rusia, EEUU, la Unión Europea y la ONU, así como la Liga Árabe. En este sentido, Lavrov apuntó a la falta de unidad entre los palestinos como a uno de los principales problemas en el conflicto y dijo que Moscú se esfuerza por ayudar a superar esta división.