Retiró a su hija de la escuela y se la llevó a su casa pero tardó varias horas en darse cuenta de que era otra niña

Un hecho curioso ocurrió en Barcelona, España, cuando los padres de una niña de 3 años se llevaron este jueves el susto de su vida al llegar al colegio para recogerla, pero se dieron cuenta que alguien se la había llevado ya.

Según relata el medio “Tu otro diario”, quien se la llevó fue Juan Manuel, un completo desconocido para la familia, pero que da la casualidad que tiene una hija que se llama como la protagonista de esta historia y que tiene la misma edad. ¿Eso es motivo suficiente para no reconocerla y no darse cuenta de que no era la misma niña? Pues al parecer, sí.

La cuestión es que Juan Manuel llevaba dos años sin ver a su pequeña por litigios judiciales con la madre, su expareja. El jueves, por fin iba a poder reunirse con ella de nuevo, así que se fue directo al colegio para pasar la tarde con ella. "Retire a la niña y me fui”, comenta con naturalidad en una entrevista en Telecinco.

Después estuvo varias horas con ella en su casa y que la nena estuvo con él sin ningún problema: “Estuve jugando con ella, le di de merendar… lo normal”, explica. “La traté verdaderamente igual que si fuera mi hija”, indica en otra entrevista, esta vez en Antena 3, aunque señala que “había excepciones porque yo no sentía en ese momento que fuera mi hija”. Añade que la pequeña hablaba poco, pero que incluso le llegó a coger de la mano para, en una pequeña granja de su propiedad, ir a ver las gallinas.

La pequeña Amélia junto a su familia

La que sí notó algo raro fue otra hija, más mayor, de Juan Manuel: “Está muy cambiada, eh, papá”, le advirtió. Como llevaba tanto tiempo sin verla, él no le dio importancia a eso porque “los niños cambian mucho” y siguió disfrutando del surrealista encuentro hasta que se pusieron en contacto con él los mossos d’esquadra: “Me llama la policía y me dice que si yo he secuestrado a una niña del colegio”.

Tras el susto inicial, no dudó en colaborar con los agentes y llevó a Amélia de inmediato donde ellos le indicaron. Aunque en un primer momento es informó que se había localizado a la pequeña sola en el interior de un vehículo, estaba en casa de Juan Manuel, con él y con su hija y completamente tranquila. Así, lo que parecía un secuestro no fue más que un cúmulo de errores, empezando por el cometido en el centro escolar por entregar a un desconocido a un menor sin solicitarle ningún tipo de documentación.

Por este motivo los mossos d’esquadra ya han denunciado al colegio por negligencia. Juan Manuel, por su parte, pide perdón por su confusión porque es consciente del terrible maltrago que debió de pasar la familia: “Me llevé a esa niña, que no era la mía, y me siento con el deber de pedirles disculpas a los padres”.