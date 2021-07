“Rechazar la vacuna fue el mayor error de mi vida”: la increíble historia de un hombre al borde de la muerte

Abderrahmane Fadil, un profesor de 60 años, oriundo de la localidad inglesa de Bradford se negó a recibir la vacuna contra el coronavirus, porque según sus propias palabras se sentía muy saludable. Pero luego se contagió y pasó 9 días internado en grave estado, durante los cuales “miró fijamente a la muerte a los ojos”, y aseguró que no haberse dejado inocular en febrero fue “el mayor error” de su vida.

En Inglaterra, el 87% de la población recibió al menos una dosis, según datos de la cadena británica BBC. Mientras que en su localidad, tres de cada cuatro adultos ya fueron vacunados.

Fadil vive con su esposa Khadija y sus dos hijos, Rayan, de 9 años, y Aryan, de 7. El educador le dijo a la cadena BBC que jamás creyó que se contagiaría de covid-19, debido a que se cuidaba mucho y que además jamás pensó que le tocaría enfermarse con esa gravedad. “Nunca olvidaré cuando los médicos me estaban bajando las escaleras y mis hijos lloraban y me miraban. Me llevaron directamente para el tratamiento de oxígeno”, explicó. Fue, sin duda, “una de las escenas más tristes” de su vida.

El profesor de 60 años aseguró que quiere concientizar, a partir de su caso, a quienes no confían en las vacunas. BBC

Fadil nació en Marruecos y llegó a Inglaterra en 1985 para comenzar una nueva vida. Esa fue la primera y única vez que había pasado la noche en un hospital, hasta ahora.

“Mi esposa ya se había vacunado, pero yo no. Era reacio. Estaba haciendo tiempo porque ya había convivido con virus, bacterias y mi sistema inmunológico era lo suficientemente bueno”, detalló.

Concientizar a los demás

Fadil vivió un calvario, por eso decidió alentar a la gente a vacunarse y es que él llegó al centro clínico “jadeando” y “con la temperatura disparada”. “El Covid-19 no es algo con lo que jugar. No es una broma. La vacuna es un salvavidas para la humanidad. Es vital para sobrevivir”, expresó. “Tuve síntomas de Covid-19 al comienzo de la pandemia y pensé que tal vez ya la había pasado, que mi sistema inmunológico reconocería el virus y tendría defensas”, relató angustiado.

“Este fue el mayor error, casi me cuesta la vida. Tomé muchas decisiones tontas en mi vida, pero esta fue la más peligrosa y grave”, reconoce.

La vacunación puede salvar vidas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes

Fadil agregó además que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) le salvó la vida y que, una vez que esté completamente recuperado, le gustaría ofrecerse como voluntario para ayudar.

El doctor Tanveer Khalid manifestó que Fadil “tuvo mucha suerte. Estaba muy mal cuando llegó y necesitó terapia de CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) para salvar la vida”. Agregó que, si bien le agradaba que el paciente estuviera de vuelta en casa, esperaba que la gente escuchara su mensaje y recibiera la vacuna.

Antivacunas

Un estudio del King’s College de Londres y la Universidad de Bristol mostró que el 52% de las personas en el Reino Unido que eran antivacunas el pasado mes de diciembre ahora cambiaron de opinión y tenían su pinchazo.

Aunque actualmente hay un impulso para alentar a más personas, especialmente las de orígenes de minorías étnicas, a presentarse y recibir la vacuna. “Me gustaría poder hablar con cada una de las personas que se niega a ponérsela”, asegura, “y decirles: ‘Miren, esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Quieres vivir o morir? para vivir, entonces ponte la vacuna’”, finalizó Fadil.