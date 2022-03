Quién es la periodista rusa Marina Ovsyannikova detenida por irrumpir en un noticiero

Marina Ovsiannikova, trabajadora de una cadena de televisión de Rusia irrumpió durante un noticiero pro-Kremlin para denunciar la ofensiva en Ucrania. Luego de ello, si bien hubo dudas sobre su paradero, se supo que la comunicadora fue multada por un tribunal de Moscú.

La mujer es editora y conductora de televisión en el Channel One, y durante el episodio sostenía un cartel que decía: “No crean en la propaganda. Aquí te están mintiendo”. Además de una frase en inglés: “Rusos contra la guerra”. La periodista fue detenida tras su irrupción, según Gente.

El momento en que la periodista rusa interrumpe la transmisión con un cartel contra la guerra.

¿Quién es la periodista rusa?

Marina Ovsyannikova vive en Moscú, la capital rusa, y se presenta en sus redes sociales como conductora de noticias televisivas, y nadadora de aguas abiertas de las competencias Swimstar y Oceanman. En su historial deportivo cuenta con haber cruzado los ríos Volga y Bósforo.

Según se supo, antes de que la periodista se expresara en el informativo ‘Vremya’, Ovsyannikova publicó un vídeo en las redes sociales en el que se disculpaba por los ataques de Rusia en Ucrania. “Es un crimen y Rusia es el agresor”, expresó.

En el video, apuntaba directamente contra el presidente ruso. “La responsabilidad de esta agresión cae sobre un hombre: (Vladimir) Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y nunca fueron enemigos”, señaló.

Marina Ovsyannikova

“Desafortunadamente, a lo largo de los últimos años he trabajado para Channel One. He hecho propaganda del Kremlin y estoy muy avergonzada por ello, por haber permitido mentirle a la gente desde las pantallas de la televisión y que el pueblo ruso haya sido zombificado”, sentenció Ovsyannikova.

Por otro lado, según comunicó la agencia de prensa Tass, la joven podría ser procesada por haber “desacreditado el uso de las fuerzas armadas rusas”.

No obstante, el video se viralizó rápidamente alrededor del mundo, gracias a las redes sociales, y muchos usuarios aplaudieron la valentía de la mujer, en un contexto de fuerte represión contra cualquier forma de disidencia. En ese sentido, Marina Ovsyannikova fue tendencia en Twitter todo el lunes, y este martes muchos internautas preguntan por su paradero.