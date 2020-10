Qué es el Remdesivir, el medicamento contra el coronavirus que le aplican a Trump y que se prueba en la Argentina

Donald Trump dio positivo para coronavirus y debió ser internado en el hospital Walter Reed, donde los médicos lo están tratando con remdesivir, un medicamento que hasta ahora ha demostrado ser uno de los más prometedores para enfrentar el coronavirus y que en la Argentina se está probando en distintos hospitales a pedido de la ONU.

El antiviral ya había sido probado y aprobado en mayo en Estados Unidos, así como también en Europa, a principios de julio. Sin embargo, desde julio también se está probando en Argentina, como parte del estudio “Solidarity” (Solidaridad) que impulsó la Organización Mundial de la Salud.

Según informó Clarín, el remdesivir se había desarrollado para el ébola, pero que como no fue muy útil para este virus se dejó de investigar. Pero luego se descubrió que in vitro el SARS-COV2 era sensible a este antiviral, por lo que se convirtió en una de las primeras drogas en estudiarse para el tratamiento del coronavirus.

Cómo funciona

El mecanismo de acción de este fármaco lo que hace es ralentizar la producción de nuevas partículas de virus. Esto significa que la infección se desarrolle más lenta y que los pacientes se recuperen más rápido.

En los ensayos clínicos que se realizaron hasta ahora, el antiviral mostró resultados prometedores, lo que llevó primero a que lo aprobara la FDA y a que la agencia sanitaria europea le diera una autorización “condicional” por el carácter excepcional de la pandemia.

“Fue recomendado en la guía de los Institutos Nacionales de Salud”, puntualizó la semana pasada sobre este medicamento Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., en el XVII Simposio Científico de Fundación Huésped y explicó que “demostró una reducción significativa en el tiempo hasta la recuperación de pacientes internados con enfermedad pulmonar avanzada”.

El estudio “Solidarity”

El remdesivir lo produce la farmacéutica estadounidense Gilead, un laboratorio con investigaciones de vanguardia que tiene fármacos importantes para el VIH y la hepatitis C.

Dicho fármaco es uno de los medicamentos que se está testeando a nivel global en el ensayo “Solidarity”, que está llevando adelante la OMS. En el caso de Argentina lo instrumenta el Ministerio de Salud de la Nación, y participan 10 hospitales en cinco distritos (Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco), que representan una diversidad geográfica y son los que mostraban indicadores más complejos en el momento en que se inició el estudio.

El infectólogo Gustavo Lopardo, coordinador local de “Solidarity”, explicó recientemente a Clarín que “se está analizando cuál fue su impacto. El estudio ‘Solidaridad’ ha enrolado más pacientes en remdesivir que todo el resto de los estudios más pequeños que se hicieron. Así que probablemente también nos pueda dar algún resultado”.

Sin embargo, hubo dos estudios anteriores con un porcentaje reducido de pacientes y un tercero con una muestra ya más significativa, de 1.063 voluntarios, que fue en el que se basaron las agencias sanitarias estadounidense y europea. Ese ensayo sí mostró una mayor tendencia a la mejoría entre quienes lo recibían y, también, menor mortalidad entre los enfermos a los que se les suministró remdesivir.

Por otra parte, hubo otro estudio, con 397 pacientes, en el que se analizó el tiempo de aplicación y halló que los resultados fueron similares en un tratamiento de cinco días que en uno de diez, lo cual es también un indicador positivo porque reduce el tiempo en que debe administrarse. No es un dato menor, porque al ser por vía endovenosa, el paciente debe estar internado.