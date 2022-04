Putin permitirá pagar por el gas en euros, pero Rusia recibirá rublos: las condiciones del decreto

Rusia permitirá finalmente a Europa pagar por el gas ruso en euros ante la negativa de los países a cambiar las reglas del juego establecidas en los contratos, pero el mecanismo presentado hoy por el presidente ruso, Vladímir Putin, convertirá la divisa en rublos a través de cuentas en Gazprombank.

“Ofrecemos a esos países un mecanismo claro y transparente: para comprar gas natural de Rusia deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Los pagos por el gas suministrado se realizarán a través de estas cuentas a partir de mañana”, dijo Putin. El mandatario ruso firmó hoy un decreto que establece el procedimiento para el pago en rublos por parte de los países “inamistosos”, entre ellos todos los países miembros de la Unión Europea (UE), del gas natural que reciben de Rusia.

“Si no se realizan dichos pagos, consideraremos esto como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias que ello conlleva”, advirtió Putin. Para ser aún más claro de quién tiene en la mano el grifo del gas, el mandatario aseguró que Rusia no venderá el gas gratis ni hará “obras de caridad”, por lo que si los países no pagan en rublos los suministros, “los contratos existentes se suspenderán”.

La medida afectará a toda una serie de países y territorios considerados hostiles por las sanciones impuestas al país a raíz de la ofensiva militar rusa en Ucrania, pero sobre todo a la UE, en la que el gas ruso supone el 40 % del consumo.

En esta lista de países “inamistosos” figuran EEUU y Canadá, todos los países miembros de la UE, el Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwan. Sin embargo, el G7 (EEUU, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón) y los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, muy dependientes de la energía rusa, dijeron que no pagarán el gas ruso en rublos, un órdago lanzado por Putin hace una semana y que ha concretado ahora con la presentación del mecanismo.

Los países del centro y sureste de Europa se encuentran entre los más dependientes de Moscú para abastecer sus necesidades energéticas y, por eso, están entre los más expuestos a un eventual corte de suministros. Finalmente, el procedimiento establecido por Putin por la negativa de los países a pagar en rublos se parece a un “compromiso”.

Los países “inamistosos” deben abrir una cuenta especial en rublos y otra en divisa en Gazprombank. El banco ruso recibirá de los países el pago en la divisa especificada en el contrato de suministro de gas, el euro o dólar, y luego lo convertirá en rublos en el mercado de divisas de Moscú, MICEX, y lo depositará en la cuenta de rublos del comprador.

Ello quiere decir que los países podrán seguir pagando en euros o dólares por el suministro del gas ruso, pero que Rusia luego los recibe en rublos. Para Rusia ya es imposible operar con divisas debido a las sanciones occidentales impuestas al país por la ofensiva militar en Ucrania.

A pesar de este mecanismo, el decreto firmado ayer por Putin incluye una posible vía de escape del mecanismo que establece el pago final en rublos. Otorga a la Comisión para el Control de Inversiones Extranjeras la autoridad para conceder “permisos a compradores extranjeros para que satisfagan sus obligaciones con los suministradores de gas rusos sin tener que cumplir el procedimiento establecido”, es decir, existirán excepciones que permitirán eludir el pago en rublos.

El presidente ha ordenado al Gobierno que apruebe los detalles para este tipo de permisos en un plazo de 10 días. Los pagos por las entregas de gas en abril bajo algunos contratos deberían comenzar a llegar en rublos a Rusia ya en la segunda mitad del mes próximo, y para otros en mayo, dijeron a la agencia oficial TASS fuentes oficiales.

“El gas ruso significa energía, calefacción y electricidad más baratas en los hogares de los europeos, así como precios de fertilizantes asequibles para los agricultores europeos y, en consecuencia, precios de alimentos asequibles”, resumió Putin sobre el beneficio que trae, a su juicio, disponer de contratos a largo plazo con Rusia y no recurrir al mercado al contado.