Por la pandemia, hoteles de cuatro estrellas ofrecen alojamiento más barato que los alquileres en España

Debido a la pandemia muchas empresas y comercios debieron reinventarse para sobrevivir a las largas cuarentenas. Tal es el caso de varios hoteles españoles que ofrecen estadías de un mes o más por menos de lo que cuestan la mayoría de pisos de alquiler.

Por una cifra accesible el hotel Gallery ofrece alojamiento, limpieza y wifi. Además, las personas pueden utilizar las zonas comunes, como el restaurante o el gimnasio.

“Tenemos a gente que está haciendo obras en su casa o que la ha vendido, gente que trabaja en Madrid y como ahora puede hacerlo a distancia, se ha venido a Barcelona”, explica la directora Lourdes Grau.

Según informó 20 Minutos, también hay personas que trabajan en la ciudad pero que viven en otras localidades de Cataluña y han elegido esta opción por el confinamiento municipal de viernes a lunes, y algún que otro extranjero, “por ejemplo, pendiente de un vuelo”.

Teresa, una joven de Barcelona que vive desde principios de noviembre en una habitación del Gallery, paga 850 euros al mes con distintos servicios incluidos, como el desayuno, la lavandería o el acceso al gimnasio o la sauna, entre otros.

Habitualmente trabaja en Madrid, en el departamento de marketing de una multinacional. “Miré pisos, pero te piden como mínimo un año de permanencia y tienes que pagar aparte el agua y la luz. Luego leí en un periódico que este hotel ofrecía largas estancias y me decidí, porque el precio es asequible y tienes muchas facilidades”, explicó.

“Yo no me preocupo por nada, estoy como en casa y no me siento sola porque hay otras personas viviendo aquí como yo y hablamos. La mayoría tienen 35 años como máximo”, dijo.

En tanto, Fernando, que tiene 51 años y habitualmente reside en Sant Pere de Ribes, también decidió vivir en un hotel en Barcelona “por temas de trabajo”. “No se puede pedir más. Te sale muy a cuenta, te despreocupas de todo y tienes máxima tranquilidad”, agregó el hombre que pasa sus días en el Negresco.

No obstante, aunque estas alternativas suman a la economía de estas empresas, desde el sector afirman que el negocio sigue siendo deficitario.