Por firma de acuerdo, Australia accederá a información nuclear naval de EE. UU. y Reino Unido

Australia firmó este lunes 22 de noviembre un acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido para acceder a información clasificada de submarinos nucleares en el marco de su asociación de seguridad AUKUS, anunció el Ministerio de Defensa australiano. “La firma del Acuerdo de Intercambio de Información de Propulsión Nuclear Naval con nuestros socios de AUKUS, Reino Unido y Estados Unidos, es otro paso importante en la búsqueda de Australia de submarinos de propulsión nuclear con armas convencionales”, aseguró el Ministerio en un comunicado oficial.

El ministro de Defensa australiano, Peter Dutton, dijo que, en el marco del nuevo acuerdo, EEUU y Reino Unido compartirán por primera vez información confidencial y clasificada sobre este tema con un tercer país. “Este acuerdo ayudará a Australia a completar los 18 meses de valoración exhaustiva e intensiva de los requisitos que sustentan la entrega de submarinos de propulsión nuclear”, agregó Dutton. “Reino Unido y EEUU podrán compartir información de propulsión nuclear naval con Australia, lo que no pueden hacer con ningún otro país, con el fin de determinar la vía óptima para adquirir los submarinos de propulsión nuclear para la operación de la Royal Australian Navy”, añadió.

Según el acuerdo, Reino Unido y EEUU además proporcionarán acceso al personal australiano a la capacitación y educación de sus contrapartes británicas y estadounidenses. El primer ministro australiano, Scott Morrison, recibió con beneplácito el acuerdo y señaló que su país aseguró algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo. “Ahora, esto no es una alianza de defensa o un pacto de seguridad (…). Australia cumplirá total y absolutamente todas sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, como he dejado muy claro a muchos líderes de todo el mundo, ya que hemos discutido este tema en las últimas semanas “, indicó Morrison a los periodistas durante una conferencia de prensa en Canberra.

El primer ministro llamó al acuerdo un paso importante para el futuro de su país. En septiembre de este año, Australia se unió a la alianza de seguridad trilateral AUKUS con EEUU y Reino Unido para defender la zona del Indo-Pacífico de la influencia de China y se retiró de un multimillonario programa de submarinos que había acordado con Francia. La medida enfureció a París y el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó a su embajador de Australia. En octubre, el enviado regresó a su país de origen, pero el ministro de Relaciones Exteriores francés dijo que se le pidió al embajador que revisara las relaciones. La cancelación del acuerdo creó un sacudón diplomático y una intensa guerra de palabras entre los líderes de EEUU, Francia y Australia.

La crisis parecía retroceder luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, y Morrison se reunieran y hablaran por teléfono el mes pasado con Macron. Sin embargo, la disputa submarina creció nuevamente después de que Macron llamara a Morrison un mentiroso por cancelar el contrato de USD 90 mil millones a última hora.