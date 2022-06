Polémica: un tren de alta velocidad unirá Miami con Orlando pero no pasará por Disney

El tren de alta velocidad que una Miami con Orlando es un proyecto que comenzó a gestarse hace más de cinco años para poder cubrir la demanda de los turistas. En 2020 la empresa Brightline, responsable del tren privado rápido en Florida anunció que construirían una estación en Disney Springs, el área central dentro de los parques temáticos. Sin embargo, la empresa comunicó recientemente que esos planes no se concretarán.

Está proyectado que el tren de alta velocidad transporte a 3 millones de personas al año. Los costos de la obra son de 2,4 mil millones de dólares y se preveía que estaría lista para el 2020, pero la pandemia atrasó los planes y ahora se espera que esté terminado para 2023.

El proyecto beneficiará a muchos ciudadanos y turistas, y también tendrá beneficios para el ambiente. Su incorporación se traduce en reducción del tránsito vehicular, y por ende menos emisión de gases, mayor flujo turístico que favorece al comercio local y la reducción de tiempos de traslado.

Tiene una capacidad de transportar a 500 pasajeros por viaje. Hoy en día sus estaciones son en Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, y próximamente se sumarán algunas en Orlando y el final del recorrido en el aeropuerto internacional.

No pasará por Disney

Cuando salió la idea de que el tren pasara por Disney se conocieron diseños de la estación, y se ilusionaron con el nuevo transporte que vendría conectando las dos atracciones principales del estado.

Sin embargo, la empresa hoy comunicó que esos planes no se concretarán. “Como muchos de los que están involucrados en este proyecto ya saben, la nueva ruta configurada para el tren de alta velocidad no incluye una parada en Disney Springs, por lo tanto no anticipamos seguir siendo parte de este proyecto”, indicaba en un comunicado Avery Maehrer, vocero de la empresa Disney.

Parques de Disney. (AP)

Si bien no se llevará acabo ahora, confirmaron que habrá una segunda estación en el centro de Florida, que será en lo que se llama corredor internacional, una zona cerca a los parques de Disney, aunque no adentro, y cerca de los parques de Universal Studios.

En segunda instancia, Brightline planea ampliar el servicio de tren rápido hasta la ciudad de Tampa, sobre la costa oeste de la península de Florida. De esta forma quedaría conectada a través de un tren el 70 por ciento de la población del estado.

Primera prueba

El transporte tendrá accesos premium para espacios privados, tienda de comida, WiFi, y todas las comodidades modernas. En mayo realizaron la primera prueba de la ruta entre Miami y Orlando y establecieron que los usuarios se demorarán tres horas entre una ciudad y otra.