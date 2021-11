Perú: la UNESCO insiste en que “las escuelas deben estar abiertas”

Las escuelas deberían estar ya abiertas en Perú “como la norma” y no “como la excepción”, para frenar el daño que la falta de colegios está causando en la infancia y la sensación de que se ha “suspendido la obligatoriedad de la educación”, afirma el representante de la UNESCO en el país, Ernesto Fernández Polcuch.

En entrevista con la agencia EFE, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), insistió en la necesidad de retomar las clases presenciales en un país donde hace ya más de 600 días que los niños y niñas, salvo contadas excepciones, no acuden a las escuelas y la deserción escolar es preocupante como consecuencia de la pandemia.

Las autoridades peruanas mantienen el cierre en la mayoría de escuelas desde que estalló la crisis sanitaria, en marzo de 2020, que llegó tras el receso veraniego y que ha causado que la mayor parte de los estudiantes no haya visto un aula desde diciembre de 2019.

Pese a la mejora en la situación de salud en Perú, país donde se registra la mayor cantidad de muertes per cápita del mundo a causa del virus, solo algunos centros educativos ofrecen la semipresencialidad. “Las escuelas tienen que estar abiertas, es la norma en el mundo, los niños no son un foco de contagio, no lo han sido en ningún país”, criticó Fernández.