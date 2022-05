Periodista herido en asesinato en Cisjordania afirma que soldados israelíes les dispararon “deliberadamente”

Ali Al-Samoudi, productor del canal de noticias catarí Al Jazeera en Palestina, relató a medios locales los últimos momentos de su colega y corresponsal del canal, Shireen Abu Akleh, antes de que le dispararan mientras cubría una redada del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Yenín. En medio de su declaración afirmó que soldados israelíes les dispararon “deliberadamente”.

Desde el hospital en el que se encuentra recuperándose de las heridas de fuego que también sufrió, Samoudi relató que él llegó primero al lugar de los hechos y que Abu Akleh arribó después con el equipo del canal. Samoudi explicó que ellos, y los demás periodistas que acudieron al lugar, se aseguraron de posicionarse en un lugar visible para las fuerzas israelíes, con el propósito de que los soldados supieran su ubicación y así evitar ser atacados. Cuando Abu Akleh llegó al lugar, las fuerzas israelíes dispararon la primera bala hacia ellos, que no alcanzó a nadie, según Samoudi, pero que la segunda bala le dio en el hombro, después de lo cual Abu Akleh gritó: “¡Ali resultó herido!”. Samoudi detalló que la tercera bala fue la que acabó con la vida de Abu Akleh. Impactó directo a su cabeza.

Tras el incidente, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, argumentó que, probablemente, los palestinos armados según él se encuentran en la zona fueron los culpables de la muerte de Abu Akleh. No obstante, Samoudi rechazó rotundamente este relato y aseguró: “Estábamos en un lugar lejos de los enfrentamientos armados con los palestinos, desde donde no podíamos llegar a esa zona porque las fuerzas israelíes la sellaron”. ”El Ejército israelí nos atacó directamente, y no había palestinos armados en la zona”, reiteró Samoudi. B’Tselem, un grupo de derechos humanos israelí, también rechazó la narrativa israelí y la calificó de “incorrecta”.

El portavoz del grupo, Kareem Jubran, afirmó que examinó de cerca un video difundido por el Ejército israelí, que sugería que Abu Akleh recibió un disparo de un palestino armado. Sin embargo, su investigación revela que el ángulo del disparo que el video sugiere no corresponde con el lugar donde Abu Akleh fue asesinada. Jubran también dijo que B’Tselem llevará a cabo otra investigación exhaustiva.