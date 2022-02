Para Rusia, las posibilidades de diálogo por tensiones en Ucrania “no están agotadas”

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes 14 de febrero que las posibilidades de un diálogo con Occidente sobre la propuesta de garantías de seguridad que exige su país para reducir las tensiones con Ucrania “no están agotadas”. Durante una reunión en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, el canciller señaló que continúa trabajando para obtener garantías de seguridad legalmente vinculantes de Estados Unidos y la OTAN.

“Mantuvimos una reunión a mediados de enero con la delegación estadounidense y luego bajo el marco del (Consejo) Rusia-OTAN, durante las cuales explicamos fundamentalmente el significado de nuestras iniciativas para resolver los problemas clave de seguridad en el Euro- Atlántico”, sostuvo. “Entonces, (Antony) Blinken, el secretario de Estado de EEUU, me preguntó sobre otra reunión para aclarar, adicionalmente, algunos asuntos”, agregó Lavrov. El canciller ruso indicó que, tras la reunión con Blinken, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió las respuestas de EEUU y la OTAN, las cuales fueron examinadas “en formato ‘interórganos’”. “La respuesta de EEUU nos interesa en primer lugar porque está claro quién desempeña el papel principal en la resolución de estos problemas en el campo occidental”, señaló.

Según el ministro, la respuesta estadounidense constó de dos partes. La primera responde a las tres preocupaciones clave de Rusia: la no expansión de la OTAN, el no despliegue de armas de ataque cerca de la frontera del país y el regreso de la configuración militar en Europa a la posición de 1997, cuando se firmó el Acta de Fundación OTAN- Rusia, en la que por primera vez se planteó la cuestión de proporcionar indivisibilidad de la seguridad. “En estos asuntos, la respuesta es negativa, no nos puede satisfacer. Dice que el derecho de cualquier Estado a elegir aliados, unirse a aliados, cambiar aliados está por encima de todo, y eso no está en discusión. Nosotros recordamos que este derecho cimentado en los documentos internacionales está directamente condicionado por la obligación de no fortalecer la seguridad a expensas de debilitar la seguridad de otros Estados”, destacó Lavrov.

Además, agregó el ministro, “ningún país, ningún grupo de países, ninguna organización” puede dominar el territorio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Lavrov aseguró que un mensaje a los países de la OSCE, entregado junto a las propuestas de garantías de seguridad y que pedía su interpretación de la indivisibilidad de la seguridad, quedó sin respuesta. Según el canciller, en su lugar, el Ministerio recibió “dos pequeños documentos” del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en los que ofrecen no preocuparse, continuar el diálogo y desescalar en Ucrania.

“La segunda parte de la respuesta de EEUU y la OTAN es constructiva y brinda medidas concretas para resolver los problemas de los misiles terrestres de intermedio y menor alcance, y también contiene una serie de propuestas para disminuir los riesgos militares, fomentar la confianza y transparencia militar, incluida la retirada de los ejercicios militares de las fronteras mutuamente y el acuerdo de una distancia máxima de aproximación para buques de guerra y aviones”, dijo. “Casi todas estas propuestas son iniciativas que Rusia sugirió antes”, destacó el diplomático. “Está claro que nuestra iniciativa sobre garantías de seguridad, que presentamos, estamos promoviendo activamente, y en la cual dejamos muy claro nuestros intereses fundamentales, conmocionó a nuestros colegas occidentales y se convirtió en una razón por la que ya no podían ignorar nuestras muchas solicitudes previas”, agregó.

Con respecto a los asuntos de la segunda parte, Rusia y Occidente pueden considerar cómo avanzar, “pero solamente preservando la integridad de nuestra iniciativa”, indicó, y agregó que Moscú buscará obtener respuestas a las iniciativas planteadas. “Advertimos sobre la inadmisibilidad de mantener conversaciones interminables sobre las propuestas”, enfatizó. Cuando Putin le preguntó si hay perspectivas de lograr un acuerdo, Lavrov respondió: “Como cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, debo decir que siempre hay una posibilidad”.

“Teniendo en cuenta nuestra disposición a explicar nuestra posición y considerar argumentos serios, creo que nuestras posibilidades no están agotadas. Las conversaciones no pueden continuar infinitamente, pero en esta etapa, propondría continuarlas y ampliarlas”, agregó. Por otra parte, tras las denuncias de intensos movimientos militares rusos en la frontera con Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este lunes más temprano que los movimientos de las tropas ucranianas no son menores en escala que los de Rusia, especialmente en la línea de contacto en Donbás. Peskov argumentó que “el desplazamiento de las tropas ucranianas en la zona de conflicto conduce a un aumento de las tensiones”.

El 11 de febrero, Kiev presentó una nota a Moscú para exigir que explicara el propósito de las actividades de sus fuerzas armadas cerca de la frontera con Ucrania. El 13 de febrero, Kiev solicitó una reunión de los países firmantes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 “para aclarar la situación con el movimiento de las tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania”.