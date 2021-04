“Para que no pase hambre, no lo quiero despertar temprano”: la desgarradora explicación de una madre a una maestra

Una nueva historia viral se está quedando con los corazones de los usuarios de las redes sociales y es que Tania Silva, una docente chilena, publicó la historia de una madre María Pilar Núñez, la madre de un alumno que le explicó que su hijo no se iba a conectar para que no pasara hambre desde temprano porque no tenía que darle de comer.

La mujer, originaria de Rancagua, Chile , le aviso a la docente por WhatsApp minutos antes de que comenzara la clase, que no tenía pan para hacerle el desayuno al pequeño y por esa razón no lo iba a despertar tan temprano.

De esta forma la madre del niño le comenzó explicando a la docente que no se iba a “conectar por algo personal” y aunque le daba vergüenza la situación le aseguró que no era por vago. “Me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo”.

“Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz nomás, solito. Así que, para que no pase hambre, no lo quiero despertar temprano”, escribió la madre en el mensaje.

A pesar de esta situación, María Pilar Núñez le pidió a la docente si le podía mandar la tarea para que su hijo la hiciera una vez que se despertara. “Le agradecería mucho su comprensión y si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacerlo a lo que despierte y mandarle foto de las tareas”.

Este fue el mensaje que recibió la docente y se viralizó en Twitter. Foto: Gentileza. Gentileza