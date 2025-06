"No me quiero sentar al lado de una gorda", escándalo en un vuelo de Nueva York.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, minutos antes del despegue. Perry, una diseñadora que ha trabajado para marcas como Maybelline, Steve Madden y Adidas, comenzó a insultar y agredir a una mujer sentada cerca de ella, a quien tomó del cabello mientras le gritaba frases ofensivas como “¡Cállate la boca, no me toques!” y “No me quiero sentar al lado de una gorda”, según se ve en un video captado por testigos y difundido en redes sociales.