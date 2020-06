Murió Milton Glaser, el diseñador gráfico creador del logo “I love NY”

El artista y diseñador gráfico Milton Glaser, creador del icónico logotipo de “I Love New York” y responsable de la imagen con la silueta de Bob Dylan con toques psicodélicos en su cabello, murió a los 91 años en el día de su cumpleaños en su casa de Manhattan.

Así lo confirmó este sábado su esposa al diario The New York Times al señalar que Glaser falleció ayer.

Los diseños más famosos del artistas, entre los que se destacan el logo de "I love NY", la silueta de Bob Dylan y la imagen de Obama.

El diseñador, que nació en el Bronx, trabajó en diarios como The Washington Post, The Los Angeles Times u O Globo, fue fundador de publicaciones como New York Magazine o The Underground Gourmet y rediseñador de clásicos como La Vanguardia o L” Express Lire.

Glaser también recreó el logo de la editorial de historietas DC Comics y fue impulsor del póster de la última temporada de la exitosa serie Mad Men.

El icónico logo sobre Nueva York, en el que utiliza letras de máquina de escribir como tipografía, fue concebido como parte de una campaña publicitaria que comenzó en 1977 para impulsar la imagen del estado y Glaser lo diseñó de forma gratuita.

"I love NY more than ever" fue un agregado al clásico logo luego del atentado a las torres gemelas en 2001.

Casi un cuarto de siglo después, apenas unos días después de los atentados del 11S, lo retomó y le añadió una cicatriz negra al corazón rojo y la frase “more than ever” (más que nunca) al mensaje.