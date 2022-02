Murió la influencer Destinee LaShaee tras perder 226 kilos: tenía 30 años

Destinee LaShaee, exconcursante del programa ‘Mi vida con 300 kilos’, murió a los 30 años. Su hermano, a través de una publicación en Facebook, confirmó el fallecimiento. La joven había sido la primera concursante transgénero del ‘reality’ en 2019. La causa de su muerte aún no pudo ser determinada.

“No, no, no. Lo siento hermana, te acepto por lo que eres, acepto cada defecto que viene contigo, siento que estás sola. Siento que sientas que no tienes a nadie más a quien recurrir, siento que sientas que no tienes otra opción”, dijo el hermano de Destinee, con muestras de arrepentimiento y dolor en la publicación, detalló diario Marca.

“Señor, ¿por qué sigues quitándome a mis hermanos?”

“Ojalá el destino no hubiera querido esto. Señor, ¿cuánto puedo aguantar?”, añadía el hermano de la fallecida, Wayne Compton.

Destinee LaShaee logró perder perder 226 kilos. Sin embargo, por causas que aún se investigan, falleció a los 30 años.

Historia de LaShaee

LaShaee pesaba 303 kilos cuando comenzó el programa y perdió 103 kilos en un año gracias en parte a la cirugía de manga gástrica.

Más adelante acabó por perder 226 kilos gracias a sus hábitos saludables y se había convertido en una influencer y referencia para muchas personas en la pérdida de peso y el cambio de vida, según LA100.

Sin embargo, no todo fue positivo en su vida, Destinee LaShaee habló en alguna ocasión de la depresión que padeció mientras estaba en el reality, debido a que comer en exceso era un hábito que adquirió como tranquilizante. Esto se debía a que no podía ver a su familia y amigos hasta que ellos fueran a visitarla, por lo que la comida era lo único que la hacia entrar en calma, así lo externó durante el programa.

Usuarios de las redes sociales notaron mensajes preocupantes, como una frase sin contexto que compartió en la que se podía leer: “Querido Dios, mi futuro está en tus manos y confío en ti”.