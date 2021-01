Murió la actriz Nathalie Delon, ex esposa de Alain Delon

Este jueves murió, a los 79 años, la famosa actriz y modelo francesa Nathalie Delon, en la ciudad de París , Francia. Fue esposa de la estrella de cine Alain Delon. “Mi madre murió esta mañana en París rodeada de sus familiares. Murió de un cáncer rápido”, declaró el hijo de la pareja Anthony Delon.

“Estoy muy triste. Me hace mucho mal cuando se van los que he amado”, dijo su ex esposo, Alain Delon y agregó: “Nathalie fue mi primera mujer y la única señora Delon”.

Nathalie Delon quien supo ser modelo, actriz y directora de cine. Gentileza

La actriz actuó al lado de su entonces marido en “El Samurai” de Jean-Pierre Melville. En total participó de unos treinta filmes en papeles secundarios, hasta el inicio de los años 80 y después pasó tras las cámaras desempeñándose como directora de películas. Dirigió “Llaman eso un accidente” (1982) y “Sweet Lies” (1986), con Treat Williams, entre otras.

Publicó sus memorias en 2006. De origen español nació, como Francine Canovas el 1 de agosto de 1941 en Oujda, Marruecos , país que por aquel entonces estaba bajo el protectorado francés. Llegó a París en 1962 tras separarse de su primer marido, Guy Barthélémy, con quien tuvo una hija.

La joven de ojos verdes tenía 21 años cuando por azar conoció a Alain Delon en una discoteca parisina. El famoso actor era por ese entonces novio de Romy Schneider. Empezaron con una amor clandestino, hasta que Delon dejó a Romy para casarse con la bella Nathalie en agosto de 1964 en el mayor de los secretos. La pareja viajó en el barco “France” en luna de miel y se instaló en Los Ángeles, donde nació un mes más tarde su hijo Anthony.

La bella joven de ojos verdes Nathalie Delon. Gentileza

El fantasma de Romy Schneider vivía sobre su relación. “Alain no me hablaba de ella, pero yo veía algunas veces una sombra de tristeza invadir su mirada”, afirmó mucho tiempo después.

Al tiempo se deterioró su relación en la mansión de Hollywood donde vivían, pues Nathalie vivía mal las conquistas efímeras de su marido. Es por ello que decidieron divorciarse casi 5 años después de su pasional amor, en febrero de 1969.

Alain Delon inició después una relación con la también actriz Mireille Darc. Pero “nos veíamos con frecuencia. Hacía parte de su vida y ella de la mía. Estuvimos juntos en Navidad. Nos tomamos fotos, las últimas”, relató conmocionado Alain Delon.