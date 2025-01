Murió Gabriel Freitas, el influencer brasileño que adelgazó más de 200 kilos

Gabriel Freitas, famoso influencer brasileño, falleció a los 37 años a causa de un infarto fulminante, lo que causó gran conmoción en las redes sociales. La inspiradora historia de Freitas se volvió conocida tras su impresionante transformación, ya que logró perder 200 kilos en un año y medio, pasando de pesar 320 a 115.

“Gabriel murió prácticamente durmiendo, no sufrió. Murió intentándolo. Luchó hasta el final, era muy fuerte y le tengo mucho respeto. Era una muy buena persona con un muy buen corazón”, escribió Ricardo tras la muerte de Gabriel.

La determinación y el esfuerzo de Gabriel Freitas tocaron profundamente a miles de seguidores, quienes se sintieron inspirados por su lucha. A través de sus videos en YouTube, Freitas abría su corazón y compartía su experiencia para ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. Su canal, “Meu Universo Paralelo (Mi Universo Paralelo)”, comenzó en 2015, cuando pesaba más de 320 kilos.

Con 37 años y más de 700.000 seguidores en Instagram, Freitas alcanzó la fama al contar su historia en Record TV. En el programa “Virou Outra Pessoa” (en español, “Se convirtió en otra persona”), relató cómo logró reducir su peso de más de 320 kilos a cerca de 115 kilos mediante una dieta equilibrada y ejercicio, sin recurrir a cirugías ni medicamentos.

El notable cambio físico de Gabriel Freitas.

Sin embargo, no pudo mantener el resultado y sufrió un efecto rebote, llegando nuevamente a pesar 380 kilos. Gabriel explicó que las muertes de su padre y su hermano fueron factores clave en su caída, lo que lo sumió en una profunda depresión.

En ese estado, se recluyó en su cama y, en las últimas horas de su vida, falleció de un infarto fulminante. Tras esas pérdidas, Gabriel había confesado que la depresión le hizo recuperar mucho del peso que había perdido, alcanzando otra vez casi 380 kilos.

Poco antes de su fallecimiento, el influencer había anunciado su intención de retomar su dieta. En una publicación en sus redes sociales, escribió: “Estoy a punto de comenzar una nueva etapa en mi vida. No importa lo que cueste, el 1 de noviembre me levantaré de la cama con la ayuda de Dios. Hasta ese momento, llevaré todo al límite. Comenzaré con un ayuno total para recuperar mis piernas. Me acercaré a Dios con oraciones”.

“Con la muerte de mi padre y mi hermano pasé a 380 kilos”, dijo. “Me había fijado el objetivo de perder peso hasta los1 00 kilos sin cirugía bariátrica ni medicación”.