Murió en prisión Bernie Madoff: la historia de la estafa piramidal que lo hizo famoso y los suicidios que provocó

Murió en prisión Bernie Madoff, el autor intelectual de la mayor estafa piramidal de la historia. Tenía 82 años y había sido condenado a 150 años de cárcel en 2009 debido a sus delitos que, además, derivaron en el suicidio de algunos que cayeron en la trampa.

”Podemos confirmar que Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2021 en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte”, indicó un portavoz del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BoP) este miércoles.

Madoff era célebre por estafar a decenas de miles de personas en varios países del mundo. El valor total de la estafa fue estimado en 25.000 a 63.000 millones de dólares.

Madoff, una vida de estafas y engaños

El hombre empezó su carrera financiera a los 22 años con US$ 5.000 obtenidos de trabajos realizados durante sus vacaciones de verano. Y en 1960 creó Bernard L Madoff Investment Securities. Décadas más tarde, su esquema fraudulento de inversiones llegó a valorarse en US$ 68.000 millones.

Su firma se impuso como uno de los mayores creadores de mercado, tal como se conoce a las financieras que unen a compradores y vendedores de acciones. Incluso, Madoff se desempeñó como presidente de la bolsa de valores Nasdaq.

La empresa fue investigada ocho veces por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, porque obtuvo rendimientos excepcionales.

Sin embargo, la recesión mundial la que provocó efectivamente la caída de Madoff, ya que los inversores, golpeados por la situación, intentaron retirar alrededor de US$ 7.000 millones de sus fondos y el financista no pudo encontrar el dinero para cubrir esos retiros.

La lista de víctimas de Madoff incluye a la fundación benéfica del director de cine Steven Spielberg , Wunderkinder. Varios bancos de Reino Unido también se encontraban entre las víctimas. HSBC Holdings anunció que perdió alrededor de US$ 1.000 millones.

Otras corporaciones que cayeron: el Royal Bank of Scotland y Man Group y Nomura Holdings de Japón.

Maestros de escuela, agricultores, mecánicos y muchos otros también perdieron mucho dinero al dejarse seducir por la estafa piramidal.

Las tragedias derivadas del caso Madoff

Previo a la crisis de 2008, el mercado iba bien y no había de qué preocuparse. Pero la red de Madoff creció hasta niveles insospechados y la explosión de la burbuja no la perdonó. El empresario fue entregado por sus hijos y la Justicia traía castigo. Pero, por supuesto, no se traducía en tranquilidad a las víctimas.

El 22 de diciembre de 2008, apenas semana y media después de destaparse la estafa, se daba el primer suicidio. Se trataba de Thierry de Villehuchet, francés de 65 años, aristócrata, hombre de negocios y fundador de la gestora Access International (AIA), se cortaba las venas en su oficina de Nueva York. Había perdido entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares con la estafa de Madoff: su dinero y el de sus clientes. Creyó en las promesas de grandes retornos de Madoff al confiarle gran parte de su cartera, hasta un 75% del total, según Bloomberg.

En febrero de 2009, el veterano de guerra y oficial de la Orden del Imperio Británico, William Foxton, se suicidó tras no ver salida a su situación. Había perdido los ahorros de su familia en el entramado de Madoff. Se pegó un tiro en la cabeza en un parque cercano a su vivienda de Southampton.

Y si estos nombres son escasos, el propio hijo de Bernie, Mark Madoff, también se quitó la vida el 11 de diciembre de 2010. Se suicidó -colgándose de una tubería de su casa- en la misma semana que se conoció que enfrentaría a la Justicia por la demanda.

El hombre había sido acusado de vivir a todo lujo con dinero estafado, por lo que las víctimas exigían el embargo de sus bienes para recuperar el capital de los damnificados. Si bien él negó saber la estafa piramidal de su papá, no pudo tolerar el escarnio público en su contra.

A los 82 años, Bernie Madoff murió en la cárcel, aunque más tarde de lo que él esperaba. En algún momento también amenazó con quitarse la vida con una sobredosis de pastillas, al lado de su esposa Ruth Apern. No lo logró.

