Murió a los 24 años la actriz de cine para adultos, Zoe Parker

La temprana muerte de la actriz porno Zoé Parker ha sacudido la industria XXX. La joven estadounidense tenía 24 años y según explicó su novio murió mientras dormía.

El deceso ocurrió el 12 de septiembre, de acuerdo a la página de GoFundMe que fue creada por su prometido Joe Campbell para cubrir los gastos del funeral. Su familia necesita recaudar USD 5.000.

Parker, que trabajó en el cine XXX entre 2014 y 2019. El año pasado dejó la industria del cine porno y se mudó a Texas para estar cerca de su familia.

“Nos entristece informar que Zoe Parker falleció mientras dormía el 12 de septiembre alrededor de las 2 am. Tenía solo 24 años”, explicaron en la página.

Tras la noticia varios colegas expresaron su dolor. “Descansa en paz, me encantó que no tuvieras miedo de ser exactamente quién eras. Tuviste tal impacto en los que te rodean, tal luz en la vida, te extrañaré mucho. Mi corazón se rompe sabiendo que ya no estarás en mi vida”, manifestó la estrella de cine para adultos Rebel Lynn.

“Viví con ella durante un corto tiempo en Los Ángeles. Siempre fue increíblemente dulce y sincera, y merecía mucho más de lo que obtuvo en esta vida”, expresó Nicky Rebel.