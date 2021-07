Misterioso hallazgo: un grupo de nenes encontró un pez gigante sobre la playa

Parecía de utilería o parte de una creación para una campaña publicitaria que jugara con la curiosidad de la gente. Sin embargo era real: un grupo de nenes encontró en la playa los restos casi intactos de un enorme pez naranja que cautivó a las personas que pretendían disfrutar de una tarde tranquila a orillas del mar.

El descubrimiento tuvo lugar la semana pasada en Oregon, Estados Unidos, cuando varios chicos comenzaron a gritar y alertaron a sus familiares sobre un hallazgo muy particular: se habían topado con el cuerpo de un pez luna u opah, el que yacía muerto sobre la costa pero que mantenía casi incorruptibles sus manchas blancas y su pigmentación naranja y plateada.

El extraño pez que apareció en la costa de Oregon, Estados Unidos. Gentileza

El ejemplar pesaba unos 45 kilos y rápidamente fue descripto y analizado por profesionales del acuario Seaside. Sin embargo, a varios días de dar con el animal los investigadores no pueden saber por qué el pez apareció sobre la arena o de qué murió.

Tiffany Boothe, subdirectora del acuario de la pequeña playa comunitaria de Seaside, explicó que era la primera vez que había uno de ellos en Oregon y que no estaba clara la causa de su muerte, dado que “estaba en buena condición, lo que significa que estaba cerca de la costa cuando murió”.

El extraño pez que apareció en la costa de Oregon, Estados Unidos. Gentileza

Heidi Dewar, bióloga la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Pesca (NOAA en inglés) aseguró que estos casos son “inusuales” y señaló al cambio climático como posible responsable de la aparición de cuerpo del ejemplar: “Vemos como algunos organismos marinos se movilizan al norte cuando las temperaturas de los océanos aumentan”.

No obstante, reconoció que “hay algunos peces luna u opah en las costas de California, cerca de Oregon, de modo que no es súper sorprendente. No es como si fuera un pez que llegó del Hemisferio Sur”.

El extraño pez que apareció en la costa de Oregon, Estados Unidos. Gentileza

Este pez es típico de mares de aguas tropicales y templadas, incluidas las islas del Pacífico y las regiones de la Costa Oeste, Sureste, Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio de Estados Unidos.

Además, se sabe que es el único de sangre caliente, que es un depredador de aguas profundas y que tiene vasos sanguíneos en sus branquias que le permiten la circulación de la sangre caliente por todo el cuerpo.