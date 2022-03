México: AMLO dijo que su país “no es colonia” ni de Rusia, ni de China ni de EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este viernes que Rusia opere en México su mayor red de espionaje en el extranjero. Es que, el jueves pasado, el general Glen VanHerck, comandante del Mando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), había dicho que “en este momento la porción más grande de miembros de la inteligencia militar rusa (GRU) en el mundo está en México”.

Durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, VanHerck agregó que “estos son personal de inteligencia rusa y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en Estados Unidos”. Asimismo, VanHerck dijo que en México hay inestabilidad, generada por organizaciones criminales, y que esta crea condiciones para que los agentes rusos puedan trabajar y afectar la seguridad del país centroamericano.

En su conferencia de prensa diaria, Obrador aseguró que respeta la libertad de expresión, pero aseguró que “México no es colonia de ningún país extranjero”.

”México es un país libre, independiente soberano, que no somos colonia de Rusia ni de China ni Estados Unidos”, agregó Obrador. Así mismo, Obrador afirmó que no le impiden “a nadie que quiera venir” a su país “a hacer acciones legales”, a la vez que recordó que “los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite”.

”Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso”, señaló Obrador.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, había lamentado previamente la neutralidad de México hacia la guerra en Ucrania e instó al Gobierno mexicano a alinearse en solidaridad con Estados Unidos.