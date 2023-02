Madeleine McCann: la familia se hará las pruebas de ADN para saber si la joven polaca es realmente su hija desaparecida

En los últimos días, el mundo ha vuelto a poner la mirada en el caso de Madeleine McCann. Julia Wendell, una joven polaca de 21 años asegura que hay una posibilidad de que ella sea la niña desaparecida. Wendell afirmó que pudo contactarse con la familia de Madeleine y contó, a través de Instagram, que “la prueba de ADN se realizará pronto”.

Julia creó la semana pasada una cuenta en Instagram (@iammadeleinemccaan) y en TikTok en las que compartía preguntas acerca de su identidad y la posibilidad de ser la nena desaparecida. La joven contó que su familia nunca quiso responderle algunas dudas sobre su infancia y también compartió distintas imágenes en las que observan coincidencias con la pequeña McCann, como los lunares en las piernas y la misma mancha en el ojo.

Sus publicaciones se hicieron virales y llegaron hasta la familia de Madeleine. Wendell dijo que fue a la Policía para plantear sus sospechas pero no le creyeron, por lo que, a través de otras alternativas, buscó cumplir su objetivo. De esta manera, quiso contactar a Kate y Gerry McCann para realizarse una prueba de ADN, lo que terminaría con todas las dudas.

Julia, la joven que asegura ser la niña desaparecida. Foto: @iammadeleinemcann / Instagram

“La familia no tiene nada que perder, están dispuestos a buscar todas las pistas. Es importante que analicen todos los factores. La niña se parece, no hay duda de eso”, afirmaron fuentes cercanas a la familia según el diario británico The Daily Mirror. Y agregaron: “Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”.

La joven polaca, en tanto, contó en sus redes sociales que pudo contactar a personas cercanas a la familia McCann. “Tendré la posibilidad de hablar con los padres de Madeleine mañana y la prueba de ADN se realizará pronto”, aseguró.

En 2007 Madeleine McCann desapareció en Portugal durante unas vacaciones familiares. Tras años de búsqueda e investigaciones, la Policía británica, como así también la alemana, sostienen que la niña fue asesinada por Christian Brueckner, un depredador sexual. Sin embargo, el cuerpo de la niña nunca fue encontrado y no existen pruebas concluyentes sobre tal teoría. Es por esto que la prueba de ADN que se realice Julie puede resultar determinante para saber qué fue lo que realmente sucedió con Madeleine, un caso altamente cubierto por los medios y seguido en gran parte del mundo.