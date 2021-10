Los “Papeles de Facebook” redoblan la presión sobre Mark Zuckerberg

La publicación de los denominados Papeles de Facebook, que ahondan en la forma en la que la compañía antepuso sus ganancias a la seguridad y la desinformación, han redoblado la presión sobre su consejero delegado, Mark Zuckerberg, en la misma jornada en la que la red social presentó resultados.

Estos documentos, que publicó este lunes un consorcio de diecisiete medios que incluye a la CNN, The New York Times y The Washington Post, están aportando nuevos detalles a las filtraciones de una exempleada de la compañía Frances Haugen, que publicó hace semanas The Wall Street Journal. La política de anteponer los resultados económicos a la seguridad en la red, la falta de control frente a la desinformación o la ausencia de medidas de precaución internas justo antes del asalto al Capitolio son algunas de las cuestiones que se destacan en las nuevas publicaciones sobre la red social.

La compañía se defendió de la publicación de los Papeles insistiendo en un comunicado en que “la premisa de todas estas historias es falsa”, porque, aunque Facebook sea un negocio que trata de lograr beneficios, la idea de que lo hacen a costa de la seguridad o el bienestar de las personas “es una mala interpretación”.

Entre las nuevas revelaciones destaca que la empresa de la red social apenas dedica recursos a combatir la información falsa fuera de Estados Unidos, y su efectividad es casi nula en países en vías de desarrollo como India, en este momento el país con más usuarios de Facebook del mundo.

Según un informe elaborado por la propia compañía, en 2020 el 84% de las actuaciones contra información falsa en Facebook e Instagram (de su propiedad) ocurrieron en EE UU, pese a que la gran mayoría de sus usuarios se encuentran fuera de ese país.