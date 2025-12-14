Los Andes en Chile: cerca de las 16, la participación ciudadana es superior al 60% en el balotaje electoral

Enviado especial a Chile. Tras la demorada apertura, Chile celebra este domingo 14 de diciembre una nueva elección presidencial . Los Andes se encuentra en el país vecino con el enviado especial Jorge Yori para seguir de cerca la jornada electoral, donde los ciudadanos definirán quién será el sucesor de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

Los chilenos acuden hoy a las urnas, en una votación que es totalmente obligatoria. La medida rige desde la ley aprobada en 2022, que fijó sanciones para quienes no participen. Hasta entonces, la obligatoriedad alcanzaba solo a quienes se registraban previamente en el padrón.

El inicio oficial de las elecciones comenzó a las 8, pero cerca de las 8.40 las mesas y locales de votación abrieron a la espera de un nuevo líder. Según la información a la que accedió Los Andes , la demora en el comienzo se debió a que "hubo una gran falta de presidencia de mesas" . Si bien en algunos lugares se presentaron demoras, la jornada avanza con total normalidad. El horario de cierre será a las 18.

El actual presidente de Chile, Gabriel Boric , emitió su voto en Punta Arenas y nuevamente se dirigió a todos los chilenos. Antes de ingresar a su lugar de votación, invitó a la ciudadanía a participar: “La decisión de cada uno vale igual. Todas y todos valemos lo mismo en Chile” .

José Antonio Kast , el candidato “favorito” -según las encuestas-, también emitió su voto este domingo en el marco de la segunda vuelta presidencial en Chile , donde compite por el gobierno frente a Jeannette Jara , candidata de izquierda, en una jornada histórica para definir al sucesor de Boric .

El candidato a primera vuelta Franco Parisi, que logró quedar como la tercera fuerza, manifestó que el "no es dueño de los votos" y que la gente que lo apoyó en primera vuelta "es libre de votar a quien le parezca". Con esto, le "bajó el pulgar" al candidato de derecha, que necesita de las fuerzas restantes para lograr una victoria.

"Ninguno de los dos candidatos nos representa y no estamos obligados a votar por uno de ellos. Es más, durante la campaña nos maltrataron", concluyó Parisi, según adelantó el periodista de Los Andes.

Dos posturas: derecha e izquierda

Este 14 de diciembre, el país atraviesa una instancia decisiva con dos proyectos políticos enfrentados: el de Jeannette Jara por el espacio de izquierda y el de Kast desde la ultraderecha. El ganador asumirá el mando el 11 de marzo de 2026, cuando finalice el actual mandato, según informó La República.

Más de 15,7 millones de chilenos están habilitados para votar en esta elección, en la que el sufragio es obligatorio. Aquellos que no concurran a las urnas deberán justificar su ausencia para evitar sanciones. Para el proceso electoral se habilitaron 426 mesas en 118 locales distribuidos.

Jeannette Jara, 51 años (Unidad por Chile)

Administradora pública y abogada, es dirigente del Partido Comunista. Se desempeño como Ministra del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Boric y fue Subsecretaria de Previsión Social (2016–2018).

José Antonio Kast, 59 años (Partido Republicano)

Abogado y diputado (2002-2018), representa al sector más duro de la derecha -o “nueva derecha”. Su discurso se centra en el combate a la delincuencia, la expulsión de migrantes ilegales y en los valores conservadores.

Kast emitió su voto: “Voy a estar a disposición de todos los chilenos”

El candidato Kast se presentó a votar en su centro electoral ubicado en la comuna de Paine. Antes de emitir su sufragio, acompañó a su esposa, María Pía Adriasola Elizalde, y adelantó que quien resulte electo "deberá ser el presidente de todos los chilenos".

Tras votar en la mesa 65, el candidato aseguró que su expectativa es que sea un día tranquilo y resaltó que Chile atraviesa “una situación muy compleja”. Luego, afirmó que estará “a disposición de todos los chilenos” y subrayó que, más allá del resultado, debe prevalecer la convivencia democrática.

Además, manifestó su deseo de que la jornada transcurra en calma y con alta concurrencia: “Espero que sea un día tranquilo, que vote mucha gente”, afirmó José Antonio Kast.

José Antonio Kast José Antonio Kast emite su voto en la comuna de Paine este domingo. Gentileza El País

Jeannette Jara: “Hay dos políticos distintos de país”.

Jara sufragió en la comuna de Conchalí y dialogó con la prensa, donde aseguró que “la ciudadanía es libre de elegir a su próximo presidente”. En cuanto a esto, aseguró que la polarización es clara y que “hay dos políticos distintos de país”.

La candidata de izquierda también reveló que ya cuenta con una lista de "ministros" seleccionados, en caso de obtener una victoria. No obstante, no reveló los nombres que conformarían este grupo de trabajo. “Tenemos grandes equipos, con personas que tienen experiencia", manifestó.

También anticipó cuál será su reacción en caso de obtener un resultado positivo o negativo en las urnas. “En caso de que sea presidenta, voy a aplicar desde el primer día el plan de 100 barrios para apuntar contra el crimen organizado”, explicó la candidata. “En caso de perder, iré al búnker de Kast a saludarlo porque es lo que corresponde y es por el bien de los chilenos”, cerró.