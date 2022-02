López Obrador propone “una pausa” en las relaciones de México con España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó este miércoles 9 de febrero hacer una “pausa” diplomática con España debido al que considera el “saqueo” que llevaron a cabo las empresas ibéricas durante el mandato de sus predecesores. Durante una conferencia de prensa junto a Octavio Romero Oropeza, el director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, López Obrador aseguró que la relación “no es buena” y que suspender la comunicación diplomática “va a convenir a los mexicanos y a los españoles”.

“Necesitamos hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban”, indicó. Anteriormente, López Obrador acusó a las empresas españolas de llevar a cavo una “especie de segunda conquista”. El presidente mexicano recordó los presuntos casos de corrupción de empresas españolas como Iberdrola y Repsol, y aseguró que estas saquearon México con la ayuda de sus antecesores.

”Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben”, manifestó el líder mexicano.

Por su parte, Oropeza aseguró que durante las administraciones pasadas se le dio preferencia a Repsol sobre Pemex en la extracción de gas. “Al final del día perforaron miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se producían muy poco durante pocos meses. El negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque esta cobraba por la perforación de los pozos, al final del día no fue exitoso ese proyecto y hoy ya conocemos la historia, Pemex importa gas”, agregó.

Oropeza afirmó además que Pemex adquirió el 51% de las acciones para rescatar a Astilleros Barrera de España en 2013, que estaba en la bancarrota y luego se vendió porque se consideró que no era rentable. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, actualmente espera juicio por cargos de soborno y corrupción, en los que están incluidas acusaciones relacionadas con Astilleros Barrera.