Logró convertirse en madre a los 64 años pero el Estado le quitó la custodia

Mauricia es una mujer española que logró convertirse en madre de mellizos a los 64 años. Esto fue posible gracias a un tratamiento de reproducción asistida al que se sometió en Estados Unidos.

Sin embargo, tras haber cumplido su sueño el estado español le quitó la custodia de sus dos hijos. Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, respaldada recientemente por el Tribunal Supremo, los niños se encuentran en acogimiento familiar, debido a que estaban en una situación de “desprotección”.

Todo empezó en 2017, cuando desde los servicios sociales de la Junta se asumió la tutela de los bebés al entender que su progenitora no garantizaba su protección, ni los mantenía en unas condiciones óptimas.

Posteriormente, se acordó una declaración de desamparo ante “los indicadores del riesgo de los menores y dadas las dificultades de la madre mostradas desde tiempo atrás”, informó el diario local 20 Minutos.

Antecedente

Esta no es la primera vez que Mauricia pasa por una situación así. Ya antes le habían retirado la custodia de su primera hija, cuando esta tenía tan solo cuatro años, debido a que su hermana lo solicitó tras alegar que Mauricia tenía problemas mentales.

“Yo tengo un informe maravilloso del mejor psiquiatra de España, además de los del doctor Fuertes, y otros siete informes más. ¿Qué pretende esta gente? No puede ser que estemos en manos de muchachas de 30 años que deciden que hay que retirarme a mis hijos porque ya me retiraron a mi hija mayor. Es tan irracional que no tiene nombre”, dijo la madre burgalesa.

“Conmigo han sido durísimos desde la administración, pero no saben que yo he sido 30 o 40 años funcionaria y voy a luchar como una leona. Conozco muy bien la administración. ¿Quienes son unas muchachas para decir que yo no puedo tener hijos?”, insistió.