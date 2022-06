Lloró la muerte de su hija de 4 años y luego confesó que la había asesinado

Stephanie Smith se mostró devastada por la trágica muerte de su hija de cuatro años, Zadie Wren Cooper. “Mi hermosa niña, te extraño muchísimo”, escribió la joven madre en una publicación en Instagram. “La ola me envuelve de nuevo y estoy de vuelta en esa habitación golpeando tu pecho, deseando que vivas”.

Stephanie expresó su dolor asfixiante a través de actualizaciones en su blog y, más regularmente, en su página de Instagram , y sus seguidores realmente creían que la joven madre estaba sufriendo.

En 2016, Stephanie, de 28 años, vivía en Atenas, Alabama, con su hija Zadie de cuatro año. Se había separado de su marido y ahora era madre soltera. A Zadie le encantaba cantar y disfrazarse, en las fotos siempre estaba radiante y muy feliz.

El comienzo del caos

El 4 de julio de 2016, Stephanie llamó desesperadamente al 911 desde su casa y dijo que su hija no respondía y no respiraba. La madre aseguró que estaba durmiendo en la habitación de al lado cuando escuchó un ruido. Cuando fue a ver a Zadie, la encontró atrapada entre la cama y la pared del dormitorio, lo que sugería que estaba asfixiada. La niña fue internada de urgencia, donde falleció a los tres días, detalla Clarín.

Stephanie estaba visiblemente devastada. Al igual que con cualquier muerte inexplicable, hubo una autopsia, pero el médico forense no pudo confirmar la causa de la muerte de Zadie. Su familia solicitó una segunda autopsia privada y esperó los resultados.

La afligida Stephanie encontró consuelo en su blog, mientras luchaba con el dolor. Ella escribió ideas desgarradoras sobre la vida sin su “dulce ángel”. La madre dijo que todos los días, cuando se despertaba, recordaba que Zadie se había ido y el dolor comenzaba de nuevo.

Su Instagram estaba lleno de fotos de Zadie con su enorme sonrisa. Estaba claro que el mundo había perdido a una niña muy especial. Stephanie también compartió abiertamente sus luchas contra la salud mental, algo por lo que reveló que había tomado medicamentos.

Sospecha contra Stephanie

La última publicación de Stephanie en abril de 2017 reveló que circulaban rumores sobre la muerte de Zadie. Algunas personas creían que Stephanie era realmente responsable, no por negligencia, sino por acciones deliberadas.

“Lo que le sucedió a Z fue un hecho extraño”, escribió a la defensiva. “Tan extraño, la gente me acusó de matarla… Su muerte sigue siendo un misterio. Y no lo podía haber prevenido, al igual que no pude salvarla“.

Se habló de que quizás Stephanie no había dicho la verdad sobre la muerte de Zadie. Pero con una autopsia inconclusa, y el segundo análisis sin resultado, la policía estaba todavía en plena investigación.

Luego, el 13 de abril, nueve meses después de la muerte de Zadie, Stephanie fue a la policía y dijo que quería hablar con un detective.

La inesperada confesión de la mujer.

Confesión

Allí confesó que había matado a su hija, que la había asfixiado. Stephanie le dijo a la policía que había entrado en la habitación de su hija mientras dormía boca arriba. Admitió que tomó una almohada y la colocó sobre la cara de Zadie, sujetándola y asfixiándola. Cuando se dio cuenta de que Zadie había dejado de moverse y no respiraba, llamó al 911 y trató de resucitarla.

Cuando le preguntaron a Stephanie por qué lo había hecho, dijo que había dejado de tomar la medicación psiquiátrica durante los días previos al crimen. Pero la gente que había estado siguiendo el blog de Stephanie se quedó impávida ante la noticia.

Stephanie fue detenida y sentenciada en agosto del 2020: le dieron cadena perpetua.