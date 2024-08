Les perdieron la valija en un vuelo y a través de una app ven cómo ha viajado ocho veces de Madrid a Londres

Una pareja de españoles viajó el pasado 23 de julio desde Miami, ciudad donde residen, hasta la ciudad española de Oviedo, para pasar unos días en familia. Pero lo que parecían ser unas vacaciones se convirtió en una verdadera odisea. Es que al aterrizar en el aeropuerto de Asturias, la aerolínea a cargo del vuelo no encontró su equipaje y desde entonces continúa la búsqueda.

“Todavía no sabemos nada de las maletas. Yo me he quedado sin ropa, aunque la mayoría de las cosas que se encuentran ahí son de mi mujer”, explica Marco, uno de los afectados por esta situación. Lo único que pueden ver es la localización de su equipaje, que tiene instalado un geolocalizador que permite a los viajeros seguir la travesía de su maleta desde su teléfono móvil.

El periplo da cuenta de miles de kilómetros recorridos por la valija, que va y viene de Madrid a Londres. En estos días han seguido ese tramo unas ocho veces desde la aplicación. “Ahora debo esperar a que regrese a Madrid para ver si me la devuelven”, expresa el hombre, quien puede iniciar acciones legales y exigir una indemnización por daños morales a la aerolínea.