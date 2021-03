Le pidió a su novio que le cuidara su bebé para ir a la peluquería y lo asesinó a sangre fría

El hecho ocurrió en Liverpool, Inglaterra , cuando la madre de un niño de 22 meses lo dejó bajo el cuidado de su novio de 25 años quien lo asesinó mientras ella estaba en la peluquería.

Jonathan Simpson fue condenado por un mínimo de 19 años de prisión luego de ser declarado culpable del asesinato del niño Jacob Marshall, a quien encontraron gravemente herido el pasado 12 de julio de 2019. Si bien bebé fue llevado de manera urgente a un hospital falleció al otro día.

Emma Marshall, la madre de Jacob, aseguró que la decisión de haber dejado al bebé con su novio, mientras ella se cortaba el pelo es algo de lo que se arrepentirá por el resto de su vida.

Jonathan Simpson asesinó al hijo de 22 meses de su novia. Foto: Gentileza. Gentileza

Este jueves 11 de marzo Emma compareció ante la justicia y relato como sucedió el aberrante acontecimiento. “Estaba en la peluquería arreglando mi cabello, que es algo que no hacía muy a menudo, cuando recibí una llamada de mi hermana diciéndome que tenía que ir al hospital de inmediato”, comenzó.

“No me di cuenta de la gravedad de la condición de Jacob, ya que cuando Jonathan me dijo que algo había sucedido, lo había minimizado. Fue solo cuando llegué al hospital que me di cuenta de lo grave que era la condición de Jacob, ya que lo habían llevado a cirugía“.

“No saber lo que estaba sucediendo en la cirugía era insoportable, todo lo que quería eran respuestas sobre cómo iban a mejorarlo”. “No puedo describir el dolor que sentí, mi mundo entero se vino abajo en ese instante”, relató Emma cuando los médicos le dijeron que no podían hacer más.

Emma continuó: “Nunca olvidaré las palabras que me dijo la cirujana ese día, ella me dijo que había sido cirujana durante 17 años y que esta era la lesión más catastrófica que había visto en su vida y tan pronto como lo abrió, ella sabía que no había nada que pudiera hacer”.

Mientras algunos miembros del jurado lloraban mientras escuchaban el relato de la Marshall, Simpson, el homicida, se quedó sentado sin demostrar algún tipo de emociones en el banquillo de los acusados.

Luego ella aseguro que el día que nació su hijo en septiembre de 2017 fue el día más feliz de su vida. Además, describió a su difunto hijo como “un niño feliz” que “tenía sus propias pequeñas maneras descaradas, siempre tenía la sonrisa más grande que jamás hayas visto”.

“Le encantaba ver películas de Disney, incluso si no podía elegir cuál quería ver”. “Siempre estaba pidiendo jugo y algunos dulces. A Jacob le encantaba su comida, incluso comería la de su hermano, si no terminaba su té”, continuó su relato.

Con estas declaraciones el jurado no aguanto y rompió en llanto mientras ella continuaba y aseguraba: “Me arrepentiré de haber dejado a Jacob con Jonathan Simpson por el resto de mi vida”.

Marshall finalizó su testimonio diciéndole a la corte que el 12 de julio de 2019, su vida cambió para siempre.