Le ocultó a su papá que estaba embarazada y le dio la noticia por videollamada después de dar a luz a gemelos

Jaimie Harris había sido mamá durante las primeras semanas de 2020 y con el coronavirus en auge, debió mantener el aislamiento junto a su bebé. Debido a esto, como gran parte de las familias los contactos estrechos se vieron limitados a mensajes o videollamadas.

Una mujer le dijo a su papá que había tenido gemelos luego de dar a luz y se lo confirmó por videollamada. Mirror. Mirror

Sin embargo, hacia fines del año pasado Jaimie recibió una inesperada noticia: estaba embarazada pero no de una criatura, sino de gemelos. La mujer de 41 años se enteró cuando le faltaban solo cuatro meses para dar a luz a los nuevos integrantes de la familia, por lo que decidió junto a su pareja mantener la novedad ‘guardada’ y no preocupar a nadie.

“Tuve a Reggie en enero de 2020, así que no sabía que estaba otra vez embarazadas porque todavía lo estaba dando la teta”, detalló la mujer inglesa a la a la prensa local.

“Entonces descubrí que eran gemelos, pero debido a la mala salud de mi papá (64) decidí no decírselo porque no quería estresarlo, así que si papá no lo sabía, nadie lo haría”, explicó y luego agregó que “Descubrí que eran gemelos en mi control en agosto; fue un gran impacto ya que Reggie tenía solo siete meses y todos mis hijos habían tenido cesáreas, por lo que también estaba muy preocupada”.

Así fue como, luego del nacimiento de las bebés Betty Vera Hemson y Bertie Harris Hemson y se lo contó a su padre, a través de una videollamada cargada de emoción: Jaimie primero le dijo que había tenido una nena y se la mostró.

Luego la madre le mostró a su papá la segunda bebé y él simplemente rompió en llanto.