Le diagnosticaron tuberculosis, pero meses después descubrieron que era culpa de un condón que se tragó

Una joven tuvo vergüenza de contar lo que le había pasado en un momento. Sin embargo, por no contar la verdad, los médicos no podían deducir qué le traía tantos problemas y ahora entró en la historia de la medicina como un caso único que ha quedado registrado en el National Library of Medicine.