Las tres preguntas que se hace Jeff Bezos antes de contratar a un nuevo empleado para Amazon

Amazon es una de las empresas más importantes de este siglo y para mantener los estándares su dueño y fundador, Jeff Bezos, se hace tres preguntas antes de contratar a un nuevo empleado.

“Él solía enfatizar que cada vez que contratábamos a alguien, el empleado tendría que subir el estándar para próximas contrataciones”, recordó Nicholas Lovejoy, uno de sus primeros empleados. Para ello Bezos, el hombre más rico de la historia contemporánea, diseñó un corto pero preciso cuestionario.

En un artículo, publicado este martes en CNBC, Tom Popomaronis, experto en liderazgo, subrayó que aunque se escribió hace 22 años, el cuestionario no ha perdido su actualidad y trascendencia.

Dichas preguntas fueron expresadas por primera vez en una carta dirigida a sus accionistas en 1998 y son las siguientes.

¿Admirarás a esta persona?

“Si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo. En mi caso, siempre traté con mucho esfuerzo de trabajar sólo con personas a las cuales admiraba, y aliento a los que trabajan aquí a ser igual de demandantes con sus pares. La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera”, señalaba en el texto.

¿Esta persona subirá el promedio de efectividad del grupo al cual se suma?

El empresario destaca que cada nuevo empleado debe aportar valor agregado al trabajo de la compañía para que el nivel siga creciendo. Pero al mismo tiempo hay que mantener a los trabajadores motivados ya que es necesario que visualicen su carrera en la empresa dentro de cinco años.

¿En qué área esta persona podría ser una superestrella?

Bezos considera que no solo la experiencia profesional sino además los talentos individuales de cada persona debe ser evaluados antes de decidir contratarlo o no. Esto podría ayudar a cada empleado a contribuir a “mejorar el ambiente de trabajo del resto del personal”.