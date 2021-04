Las ruedas del futuro son una realidad: crearon cubiertas para bicicletas que no llevan aire y son parecidas a las que usa la NASA

El ciclismo se ha convertido en una de las actividades preferidas de los argentinos y la pandemia solo sirvió para coronar dicho hobby por encima de otras actividades al aire libre.

Pero uno de los problemas con los que deben lidiar con frecuencia quienes salen a pedalear es con las pinchaduras de cubierta. Sin embargo, eso era un problema hasta hoy.

Las ruedas no necesitan ser infladas y tecnología permite que se adapten a cualquier tipo de suelo. Gentileza

Esto se debe a que la empresa estadounidens e Smart Tire Company lanzará sus neumáticos METL de aleación sin aire y que son una adaptación de la tecnología que utilizan los rover de la NASA.

El METL es un neumático de carga tubular elástica de martensita. Su materia prima es el NiTinol, una mezcla de níquel y titanio que hace que su estructura molecular se flexione, se deforme, luego vuelva a su estado inicial sin sufrir alteraciones.

Una empresa desarrolló una nueva tecnología de ruedas que no necesitan aire y se adaptan a cualquier terreno. Gentileza

Además, tiene la misma capacidad de los neumáticos convencionales, esto es el poder absorber impactos cuando la cubierta entra en contacto con baches o piedras, lo que protege al resto de las partes de la rueda.

No obstante, los primeros modelos del METL tienen algunas restricciones o salvedades: los neumáticos no son para cualquier tipo de bici. Por el contrario, están diseñados para bicicletas de calle o mountain bike y por el momento las ultra delgadas de carrera no podrán emplearlos.