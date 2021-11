La UE le pone un límite de validez de nueve meses a los certificados de vacunación

La Comisión Europea propuso este jueves establecer “un periodo normalizado de aceptación de los certificados de vacunación de nueve meses” a partir de la primera dosis. En una nota de prensa la Comisión informó que la medida tiene como objetivo “evitar enfoques divergentes y perturbadores”. La Comisión señaló que “el periodo de nueve meses tiene en cuenta las orientaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades sobre la administración de las dosis de refuerzo a partir de los seis meses” y que también “prevé un periodo adicional de tres meses para garantizar que las campañas nacionales de vacunación puedan adaptarse y que los ciudadanos tengan acceso a las dosis de refuerzo”.

La Comisión explicó que “los Estados miembros no deberán rechazar un certificado de vacunación expedido menos de nueve meses después de la administración de la última dosis de la vacunación primaria” y afirmó que “los Estados miembros deben tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la vacunación a aquellos grupos de (la) población cuyos certificados de vacunación expedidos anteriormente se acerquen al límite de (los) nueve meses”. La Comisión también propuso “centrarse más en un enfoque ‘basado en cada persona’ para las medidas de viaje”, así como actualizar el mapa de riesgo pandémico de la UE y simplificar el procedimiento de emergencia.

Según el nuevo enfoque, “una persona que posea un certificado COVID digital de la UE válido no debe, en principio, estar sujeta a restricciones adicionales, como pruebas o cuarentena, independientemente de su lugar de salida en la UE”. No obstante, “se podrá solicitar a las personas que no posean un certificado COVID digital de la UE que se sometan a una prueba antes o después de su llegada” a su destino. La actualización del mapa “combina los nuevos casos con la administración de vacunas en una región” y “tendrá principalmente un carácter informativo, pero también servirá para coordinar las medidas en zonas con un nivel de circulación del virus especialmente bajo (verde) o especialmente alto (rojo oscuro)”.

”En estas zonas se aplicarán normas específicas como excepción al ‘enfoque basado en cada persona’”, dijo la Comisión, y afirmó que “no deben aplicarse restricciones para los viajeros procedentes de zonas ‘verdes’”. La Comisión subrayó la necesidad de desaconsejar el viaje desde y hacia las zonas de ‘rojo oscuro’ debido al “elevado número de nuevas infecciones existentes en esas zonas” y recalcó que las personas no vacunadas, así como aquellas que tampoco se hayan recuperado del virus, deberán someterse a una prueba previa a su partida, así como a la cuarentena a su llegada. La Comisión recordó que el procedimiento de emergencia está destinado a retrasar la propagación de posibles nuevas variantes de la COVID-19 o “a hacer frente a situaciones especialmente graves”.

La Comisión aseguró que el procedimiento “debe simplificarse y ser más operativo” y dijo que este “incluirá una notificación de los Estados miembros a la Comisión y al Consejo y una mesa redonda del Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC) del Consejo (Europeo)”. Respecto a la dosis de refuerzo, la Comisión confesó que “no existen estudios que aborden expresamente la eficacia de las dosis de refuerzo en la transmisión de la COVID-19″ y dijo que “por lo tanto, no es posible determinar un período de aceptación para las dosis de refuerzo”. ”Sin embargo, dados los nuevos datos, cabe esperar que la protección derivada de las vacunaciones de refuerzo pueda durar más tiempo que la derivada de la serie de vacunación primaria”, añadió la Comisión.

La Comisión dijo que “seguirá de cerca las nuevas pruebas científicas que surjan al respecto” y que “sobre la base de dichas pruebas la Comisión podría, en caso necesario, proponer un período de aceptación adecuado también para los certificados de vacunación expedidos tras una dosis de refuerzo”.