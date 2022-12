La otra Navidad: madres adornaron un árbol con fotos de padres deudores de pensión alimenticia

Un hecho insólito tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca, en México, luego de que a un grupo de mujeres se les ocurriera decorar un árbol de Navidad con las fotos de padres de familia que son deudores o que no han brindado la pensión alimentaria a sus respectivas familias.

La particular decoración navideña no muestra solo las fotos de los hombres y padres de familia que se han negado a brindar la pensión alimentaria a sus familias, también brinda o exhibe otro tipo de datos, en la foto de cada persona, como su profesión, la cantidad de dinero que deben o que no han otorgado, así como los números de expediente de ciertos sujetos que han sido denunciados.

En algunas imágenes se pueden leer frases como “feminicidas en potencia”. También, se colocaron otras mantas o señalizaciones referentes al colectivo Patrulla Feminista, responsable de la “redecoración” del árbol, como “La pensión para alimentación es para salud y educación”.

Además de la intervención al árbol de Navidad, el colectivo se hizo escuchar, a través de la activista Diana Luz Vázquez y otras participantes, al narrar la forma en la que han salido adelante con trabajo y esfuerzo.

Se colocaron otras mantas o señalizaciones referentes al colectivo Patrulla Feminista. Foto: Web

“Traje la esfera del padre de mis hijos, porque lleva dos años sin pagar pensión alimentaria, ni tampoco cumplir con su afectividad, y eso es terrible, porque nos deja solas al cuidado de sus hijos, cuando es su única responsabilidad”, declaró una de las participantes, según El Heraldo.

Otro objetivo de la intervención, de acuerdo con Luz Vázquez, es impulsar la aprobación de la llamada Ley Sabina, la cual se encuentra actualmente “congelada”. Esta iniciativa, impulsada por la entonces diputada Eliza Ramírez en 2019, busca aumentar las penas en contra de los deudores de pensiones alimentarias con hasta 8 años de cárcel.

En Oaxaca, grupo de mujeres colocaron mantas con nombres y fotos de hombres deudores. Foto: Web

Cabe destacar que, hasta el momento, solo se ha creado un padrón estatal de deudores alimentarios a través del Registro Civil de Oaxaca. Sin embargo, esta iniciativa permanece en “pausa” y no ha logrado ponerse en acción.

¿Qué es la ley Sabina?

Uno de los grandes objetivos de la Ley Sabina es que se establezca un Registro Nacional de Deudores Alimentarios y que éste sea de carácter público; lo anterior, con el fin de presionar a los padres para que cumplan con sus obligaciones. Además, la iniciativa contempla que el gobierno sea el encargado de administrar ese registro para imponer sanciones que tengan trascendencia en la vida de los deudores; por ejemplo, si no pagan la pensión, negarles la posibilidad de sacar un crédito o prohibirles emitir documentos oficiales como un pasaporte. Incluso, establecer que como mínimo se les quite el 30 por ciento de lo que ganan.