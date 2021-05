La imagen que más duele: una niña indígena tiene ocho años y solo pesa 12 kilos

La foto de una nena indígena de Brasil de 8 años y que pesa 12 kilos comenzó a dar vueltas por el mundo y generó dolor e indignación entre los que observaron la cruda imagen.

Según trascendió, la pequeña forma parte de la tribu yanomami, en el área central de la Amazonia.

La niña sufre malaria, neumonía y desnutrición por lo que los nativos denuncian el impacto ambiental de la minería, que creció exponencialmente durante la pandemia. “Esta foto es una respuesta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas”, resumió Davi Kopenawa, chamán y portavoz del pueblo indígena yanomami.

Además, el hombre agregó al respecto: “En la cultura yanomami no podemos mostrar la imagen de un niño, frágil, enfermo. Pero es muy importante hacerlo por la crisis que estamos atravesando”. La zona donde se encuentra la tribu está a once horas a pie del centro de salud más cercano y no recibe visitas regulares de los equipos sanitarios.

La imagen de la niña fue captada el 23 de abril, días antes de ser trasladada en avión a un hospital de la capital, Boa Vista, donde se recuperó de la malaria, pero aún sigue siendo tratada de otras enfermedades.

“Llevamos mucho tiempo sufriendo, sin una buena estructura, sin todos los profesionales completos que nos den asistencia. Con la pandemia, la situación empeoró”, aseguró el líder. Se estima que solo en el último se detectaron 10.000 contagios de malaria en la tribu, lo que corresponde a algo más de un tercio de toda la población yanomami.