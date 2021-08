La historia de Kahn y Sheila, la pareja de leones que se salvó gracias al amor

La historia de una pareja de leones que se salvaron de la muerte gracias al amor ha conmovido al mundo entero. Hace once años Kahn y Sheila vivían encerrados en jaulas separadas y su “dueño” le cobraba a la gente para sacarse una foto con ellos.

El hombre los trataba como objetos, apenas los alimentaba y nos les brindaba atención veterinaria. El macho estaba tan estresado que incluso se había dañado así mismo. Había mordido su cola hasta dejarla prácticamente pelada.

Un día el Departamento de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos estaba haciendo un control en la zona y se encontró con los felinos. Tomaron intervención de inmediato.

Ambos fueron trasladados de manera urgente al Sync Exotics Wildlife Rescue Educational Center en Texas. Khan estaba tan flaco que hasta los huesos se le habían deteriorado.

Sheila, por otra parte, ya no podía caminar y sufría de toxoplasmosis. Se estaba muriendo y no había nada que los médicos del centro pudieran hacer. Los cuatro primeros días no se movió. Recién al quinto día empezó a reaccionar al tratamiento.

Los cuidadores se dieron cuenta que los dos ejemplares estaban muy tristes. Prácticamente se habían rendido.

Ante esto, los rescatistas decidieron hacer un último intento y los juntaron con los riesgos que eso implicaba. Sin embargo, fue amor a primera vista.

“Ella es más inquieta y él es más tranquilo. No pueden estar uno sin el otro, pero como en todo matrimonio hay pequeñas peleas, y nos reímos porque Sheila siempre se sale con la suya. Él está tan enamorado que siempre se rinde. Pero ella no podría ir a la esquina sin Kahn. Ahora son dos leones felices”, contó Vicky, la directora del Centro.