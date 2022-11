La carta de un hombre cuya hija fue escrachada por robar en una estética: “Me da mucha vergüenza”

Un hombre hizo un sentido pedido de disculpas a los dueños de un local donde su hija había robado varios elementos. Ocurrió en la ciudad de Arica, en Chile. Según informó ADN radio, la joven ingresó a un centro de salud y estética y se llevó una notebook, un celular y dos cargadores.

La secuencia fue registrada en un video de seguridad que posteriormente el centro de salud compartió en Facebook. En las imágenes se puede claramente la cara de la ladrona.

Como era de esperarse, la secuencia se volvió viral y llegó a la familia de la delincuente. El padre de la ladrona sintió enorme vergüenza y decidió devolver las cosas que su hija había robado.

Me da mucha vergüenza

Tras ver el video de su hija robando en el centro Yong, el hombre se acercó hasta el lugar y entregó los objetos. Además, ofreció 200 mil pesos a la dueña del lugar y le dio dos cartas escritas a mano.

Una de las cartas iba de parte del hombre y la otra de parte de la joven. “Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable, mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza”, explicó el hombre.

Gentileza The Clinic

“no quiero que vaya a la cárcel. Yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”, agregó el hombre.

La mujer, por su parte, confesó que tiene un problema con las drogas. “En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y darte cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío”, dijo.