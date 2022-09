La BBC donará una suma millonaria a ONGs como compensación por la entrevista a Lady Di en 1995

La cadena de noticias británica BBC donó a las fundaciones de Diana de Gales una millonaria suma en concepto de resarcimiento por la entrevista que dicha cadena le hizo a Lady Di en 1995, la que fue señalada como poco prudente por la forma en la que la señal abordó la intimidad de Diana.

La donación corresponde a un total de 1,6 millones de euros, pago que representa la suma total recibida por la BBC en concepto de venta de los derechos de la entrevista que tuvo a la princesa como protagonista y cuyo entrevistador fue el periodista Martin Bashir en su programa ‘Panorama.’ De esta forma, son siete las organizaciones que recibirán los fondos y que corresponden a instituciones con las que Lady Di colaboró hasta su fallecimiento.

Se trata de Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children´s Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity y también para The Diana Award, premio creado tras su pérdida en 1997.

La entrevista de la discordia

La entrevista que Diana de Gales le otorgó al periodista Martin Bashir para el programa Panorama de la BBC ocurrió en noviembre de 1995. En esa emisión, la Princesa fue engañada por el periodista para terminar hablando de su vida privada ante millones de televidentes.

Así, Diana confesó sus problemas conyugales, sus temores y debilidades, pero también confesó que en su matrimonio con el príncipe Carlos eran tres y que, por tanto, “estaba un poco superpoblado” –para esas alturas estaba separada pero no divorciada-.

La princesa de Gales falleció en 1997 tras un violento accidente de tránsito en Francia, pero 25 años después de su muerte se hizo una publicación que tomó estado público el año pasado. En la misma se confirmó que Bashir usó métodos carentes de ética para llegar hasta Lady Di y para conseguir la entrevista: falsificó documentos bancarios para llegar hasta Diana y personas de su círculo íntimo como su hermano, el conde Spencer.

Bashir también hizo acusaciones “totalmente infundadas” sobre Tiggy Legge-Bourke, entonces niñera de los príncipes Guillermo y Harry, sobre la que afirmó que mantenía una relación sentimental con el príncipe Carlos y que quería contarlo públicamente –Legge-Bourke también será indemnizada.

Así es que a los 25 años de la muerte de Lady Di, y luego de la investigación que comenzó en 2020, la BBC pidió públicamente disculpas por la forma en la que el presentador engañó a la princesa.

En julio, el director general de la BBC, Tim Davie, pidió disculpas de forma pública: “Si hubiéramos hecho nuestro trabajo correctamente, la princesa Diana habría sabido la verdad en vida. La defraudamos a ella, a la familia real y a nuestro público”.