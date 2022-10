La astronauta italiana Samantha Cristoforetti volvió al espacio y llevó a su muñeca Barbie

La astronauta italiana Samantha Cristoforetti regresó al espacio y se llevó una muñeca Barbie inspirada en su persona. Cristoforetti es la primera europea en tomar el mando de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Esta es la segunda estadía en el espacio de la ingeniera y piloto de combate de 45 años, que partió en dirección de la ISS el 27 de abril. Se trata de la quinta mujer, y la primera mujer no estadounidense, en tomar el mando de la nave desde que se designó oficialmente a un comandante en el año 2000.

En esta oportunidad, Cristoforetti llevó una muñeca. Esto forma parte de la iniciativa de Barbie y la Agencia Espacial Europea para inspirar a niñas para que estudien carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En 2019, Mattel anunció que fabricaría una muñeca inspirada en la italiana. Además, informaron que una parte de las ganancias obtenidas de las ventas se donarían a la organización benéfica Mujeres en Europa Aeroespacial.

En una entrevista organizada por la fundación Inspiring Girls, fundada por Miriam González Durántez, Samantha respondió preguntas sobre el espacio planteadas por cinco niñas de toda Europa.

Fue en el marco de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre. “Al crecer me fascinaba el cielo nocturno, la idea de volar al espacio. Luego me interesé por la ciencia y la tecnología; y después me encantó volar y me convertí en piloto. Ser astronauta une todas esas pasiones e intereses míos”, explicó Cristoforettia.