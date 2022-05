La administración de Biden “suavizará” las sanciones contra Venezuela

El Gobierno de Joe Biden aliviará algunas de las sanciones impuestas a Venezuela en respuesta a un llamado del líder opositor Juan Guaidó, según fuentes de la administración estadounidense. Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como líder interino de Venezuela desde 2019, hizo un llamado a la administración de Biden para que tome medidas a fin de “volver a encarrilar” las negociaciones con el Gobierno venezolano.

”Vamos a calibrar nuestra política de sanciones para aumentar la presión o aliviarla en base a resultados ambiciosos, concretos e irreversibles que empoderen al pueblo venezolano para determinar el futuro de su país”, dijo una de las fuentes. La fuente detalló que EE.UU. volverá a aplicar sanciones “con base a cualquier paso atrás o retroceso en cualquier tipo de negociación” y, al mismo tiempo, continuará “persiguiendo a los actores criminales y las ganancias ilícitas”. Los cambios permitirán que la petrolera estadounidense Chevron negocie su contrato con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Sin embargo, el alivio de las sanciones no permite que Chevron firme nuevos acuerdos con PDVSA. “Básicamente es solo una licencia para que Chevron hable”, explicó otra de las fuentes. La agencia de noticias The Associated Press (AP), la cual informó por primera vez sobre la relajación de las sanciones el lunes, detalló que Carlos Erik Malpica-Flores, un exalto funcionario de PDVSA, será eliminado de una lista de sancionados de EE.UU.

En marzo, el Gobierno venezolano y la oposición sostuvieron negociaciones con Noruega en la Ciudad de México, con el objetivo de poner fin a un estancamiento político de más de tres años. Se espera que la reanudación de las conversaciones se anuncie este martes.